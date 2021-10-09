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Интер продлит контракт с основным опорником
Варианта с переходом в Манчестер Юнайтед не было
Миланский "Интер" работает над подписанием нового контракта со своим полузащитником Марсело Брозович. Клуб уверен, что договоренность будет достигнута. Об этом заявил спортивный директор "неррадзурри" Джузеппе Маротта.
Встреча с агентами футболиста состоится на следующей неделе. Отметим, что несмотря на слухи, "Манчестер Юнайтед" не предлагал игроку присоединиться к команде. Напомним, что следующим летом этот переход мог состояться на правах свободного агента, ведь контракт Брозовича с клубом завершается именно в конце этого сезона.
Полузащитник сборной Хорватии выступает за "Интер" с 2016-го года. Именно тогда он перешел из "Динамо" Загреб за 5 млн евро. Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего Марсело в 40 млн евро.
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