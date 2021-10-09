Интер продлит контракт с основным опорником

Миланский "Интер" работает над подписанием нового контракта со своим полузащитником Марсело Брозович. Клуб уверен, что договоренность будет достигнута. Об этом заявил спортивный директор "неррадзурри" Джузеппе Маротта.

Встреча с агентами футболиста состоится на следующей неделе. Отметим, что несмотря на слухи, "Манчестер Юнайтед" не предлагал игроку присоединиться к команде. Напомним, что следующим летом этот переход мог состояться на правах свободного агента, ведь контракт Брозовича с клубом завершается именно в конце этого сезона.

Полузащитник сборной Хорватии выступает за "Интер" с 2016-го года. Именно тогда он перешел из "Динамо" Загреб за 5 млн евро. Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего Марсело в 40 млн евро.