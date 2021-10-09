Италия
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Интер собирается приобрести нападающего зимой
Клуб ищет усиление
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Итальянский "Интер" имеет цель усилить линию нападения команды уже этой зимой.
Клуб активно интересуется вингером "Кальяри" вингером Наитаном Нандесом. Кроме этого, тренеру миланцев нужен нападающий.
Два главных кандидата на эту позицию – Лука Йович и Александр Ляказетт. Контракт сербского форварда с "Реалом" действует до июня 2025 года, а француз станет свободным агентом уже следующим летом.
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Источник:gazzetta.it
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