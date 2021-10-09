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Интер собирается приобрести нападающего зимой

Италия
(1 голосов)

Клуб ищет усиление

Интер собирается приобрести нападающего зимой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Итальянский "Интер" имеет цель усилить линию нападения команды уже этой зимой.

Клуб активно интересуется вингером "Кальяри" вингером Наитаном Нандесом. Кроме этого, тренеру миланцев нужен нападающий.

Два главных кандидата на эту позицию – Лука Йович и Александр Ляказетт. Контракт сербского форварда с "Реалом" действует до июня 2025 года, а француз станет свободным агентом уже следующим летом.

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В статье: Интер (Италия) Александр Лаказетт Наитан Нандес Лука Йович
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Источник:
gazzetta.it

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