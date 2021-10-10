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Голкипер Ромеро вскоре может стать игроком Венеции

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Голкипер Ромеро вскоре может стать игроком Венеции

Новина українською

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро имеет возможность переехать в Серию А, где он ранее играл за "Сампдорию".

Аргентинский футболист близок к подписанию контракта с "Венецией" до июня 2022 года. Кроме этого, в соглашение будет вписана опция продления на год.

34-летний кипер находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он не попал в заявку "МЮ" на АПЛ и Лигу чемпионов.

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В статье: Серхио Ромеро Манчестер Юнайтед Венеция
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Источник:
NicoSchira

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