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Голкипер Ромеро вскоре может стать игроком Венеции
Вратарь сменит клубную прописку
Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро имеет возможность переехать в Серию А, где он ранее играл за "Сампдорию".
Аргентинский футболист близок к подписанию контракта с "Венецией" до июня 2022 года. Кроме этого, в соглашение будет вписана опция продления на год.
34-летний кипер находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он не попал в заявку "МЮ" на АПЛ и Лигу чемпионов.
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Источник:NicoSchira
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