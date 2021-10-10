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Манчини - о Золотом мяче: Считаю, что награда должна достаться Жоржиньо

Италия
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Тренер высоко оценивает своего игрока

Манчини - о Золотом мяче: Считаю, что награда должна достаться Жоржиньо

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Наставник сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий о претендентах на "Золотой мяч" 2021-го года.

"Мои игроки находятся в списке кандидатов не потому, что я приложил к этому руку, а потому, что они хороши.

Считаю, что награда должна достаться Жоржиньо. Он выиграл все и заслуживает ее получить. Иной исход показался бы мне странным", - сказал Манчини.

8 октября авторитетное французское издание France Football опубликовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года.

Отметим, что в сезоне-2020/21 Жоржиньо стал победителем Евро-2020 в составе сборной Италии. Кроме этого, с "Челси" 29-летний футболист выиграл Лигу чемпионов.

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В статье: Роберто Манчини Жоржиньо Национальная сборная Италии
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Источник:
Sky Sports

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