Манчини - о Золотом мяче: Считаю, что награда должна достаться Жоржиньо

Наставник сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий о претендентах на "Золотой мяч" 2021-го года.

"Мои игроки находятся в списке кандидатов не потому, что я приложил к этому руку, а потому, что они хороши.

Считаю, что награда должна достаться Жоржиньо. Он выиграл все и заслуживает ее получить. Иной исход показался бы мне странным", - сказал Манчини.