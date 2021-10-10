Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус хочет подписать двух известных игроков зимой
Клуб ищет усиление
Фото: juvefc.com / Автор: неизвестен
Туринский "Ювентус" планирует усилить линию атаки и центр полузащиты в зимнее трансферное окно.
Команда Аллегри попробует подписать форварда "Фиорентины" Душана Влаховича и опорного полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени.
Стоит добавить, что эти трансферы не будут легкими, однако они соответствуют новой концепции развития "Ювентуса", и поэтому клуб приложит усилия для их осуществления.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Твиттер журналиста Джованни Альбанезе
Популярное сейчас
- Ярмоленко: Получилось забить с правой чуть раньше, чем к сорока. Возможно, еще головой начну забивать
- Фьюри - Уайлдер: Видео нокдаунов и сокрушительного нокаута от британца
- Украинец Выхрист победил нокаутом в андеркарте поединка Фьюри - Уайлдер 3
- Фонсека: У меня нет сомнений, что Коваленко – великий футболист
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...