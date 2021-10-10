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Ювентус хочет подписать двух известных игроков зимой

Италия
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(1 голосов)

Клуб ищет усиление

Ювентус хочет подписать двух известных игроков зимой

Фото: juvefc.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Туринский "Ювентус" планирует усилить линию атаки и центр полузащиты в зимнее трансферное окно.

Команда Аллегри попробует подписать форварда "Фиорентины" Душана Влаховича и опорного полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени.

Стоит добавить, что эти трансферы не будут легкими, однако они соответствуют новой концепции развития "Ювентуса", и поэтому клуб приложит усилия для их осуществления.

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В статье: Ювентус (Турин) Душан Влахович Орельен Чуаэми
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