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Манчини добыл 30 побед быстрее всех на посту тренера Италии

Италия
(1 голосов)

За 44 игры

Манчини добыл 30 побед быстрее всех на посту тренера Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче за 3-е место Лиги Наций сборная Италии обыграла Бельгию со счетом 2:1.

Эта победа во главе национальной команды "Скуадры Адзурры" стала для Роберто Манчини 30-й. Коуч добился этой отметки быстрее всех в истории итальянской сборной - за 44 поединка.

Ранее, Италия установила мировой рекорд по матчах подряд без поражений - 37 игр.

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В статье: Италия Бельгия Манчини
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