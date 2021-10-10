Манчини добыл 30 побед быстрее всех на посту тренера Италии

В матче за 3-е место Лиги Наций сборная Италии обыграла Бельгию со счетом 2:1.

Эта победа во главе национальной команды "Скуадры Адзурры" стала для Роберто Манчини 30-й. Коуч добился этой отметки быстрее всех в истории итальянской сборной - за 44 поединка.

Ранее, Италия установила мировой рекорд по матчах подряд без поражений - 37 игр.