Италия
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Манчини добыл 30 побед быстрее всех на посту тренера Италии
За 44 игры
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче за 3-е место Лиги Наций
Эта победа во главе национальной команды "Скуадры Адзурры" стала для Роберто Манчини 30-й. Коуч добился этой отметки быстрее всех в истории итальянской сборной - за 44 поединка.
Ранее, Италия установила мировой рекорд по матчах подряд без поражений - 37 игр.
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Источник:Opta
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