Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус может обменять Кулусевски на Влаховича из Фиорентины
Форвард нужнее полузащитника
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ювентус" рассчитывает подписать нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport. В сделку может войти полузащитник "туринцев" Деян Кулусевски.
По сведениям источника, ключом к трансферу может стать шведский полузащитник туринцев, который нравится главному тренеру "фиалок" Винченцо Итальяно. Деяна могут включить в сделку между клубами.
При этом трансфер Влаховича может привести к уходу из "Ювентуса" нападающего Альваро Мораты.
На данный момент у Кулусевски в 9 матчах текущего сезона всего 1 голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает шведа в 40 миллионов евро.
У Влаховича в 8 матчах 6 голов и 1 голевая передача. Форвард "фиалок" оценивается в те же 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Малиновский: Всегда готов вернуться в сборную Украины
- Яремчук: Петраков - игрок матча с Финляндией
- Опасные драконы с нестареющим Джеко. Босния и Герцеговина - будущий соперник Украины
- Фонсека: У меня нет сомнений, что Коваленко – великий футболист
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО