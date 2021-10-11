Ювентус может обменять Кулусевски на Влаховича из Фиорентины

"Ювентус" рассчитывает подписать нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport. В сделку может войти полузащитник "туринцев" Деян Кулусевски.

По сведениям источника, ключом к трансферу может стать шведский полузащитник туринцев, который нравится главному тренеру "фиалок" Винченцо Итальяно. Деяна могут включить в сделку между клубами.

При этом трансфер Влаховича может привести к уходу из "Ювентуса" нападающего Альваро Мораты.

На данный момент у Кулусевски в 9 матчах текущего сезона всего 1 голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает шведа в 40 миллионов евро.

У Влаховича в 8 матчах 6 голов и 1 голевая передача. Форвард "фиалок" оценивается в те же 40 миллионов евро.