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Одного клуба мало. Новые боссы Ньюкасла желают приобрести Интер, цена вопроса – миллиард

Италия
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Не успели покорить АПЛ, как уже замахнулись на Серию А

Одного клуба мало. Новые боссы Ньюкасла желают приобрести Интер, цена вопроса – миллиард

Getty Images / Global Images Ukraine

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Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии PIF (Public Investment Fund) хочет приобрести миланский "Интер". Напомним, на прошлой неделе консорциум PIF стал новым владельцем английского клуба "Ньюкасл Юнайтед".

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на портал Libero, представители фонда уже встречались с семьей Чжан. Китайские владельцы "Интера" готовы продать итальянский гранд за 1 миллиард евро.

По информации источника, стороны обсуждали потенциальную продажу клуба еще в 2020-м, однако боссы "нерадзурри" тогда не пошли на сделку. На данный момент на решение семьи Чжан может повлиять провал проекта Суперлиги.

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В статье: Интер (Милан) Ньюкасл
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Источник:
Calciomercato

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