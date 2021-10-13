Одного клуба мало. Новые боссы Ньюкасла желают приобрести Интер, цена вопроса – миллиард

Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии PIF (Public Investment Fund) хочет приобрести миланский "Интер". Напомним, на прошлой неделе консорциум PIF стал новым владельцем английского клуба "Ньюкасл Юнайтед".

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на портал Libero, представители фонда уже встречались с семьей Чжан. Китайские владельцы "Интера" готовы продать итальянский гранд за 1 миллиард евро.

По информации источника, стороны обсуждали потенциальную продажу клуба еще в 2020-м, однако боссы "нерадзурри" тогда не пошли на сделку. На данный момент на решение семьи Чжан может повлиять провал проекта Суперлиги.