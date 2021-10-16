Ювентус хочет подписать капитана Милана

Туринский "Ювентус" положил глаз на центрального защитника "Милана" Алессио Романьоли. "Старая сеньора" хочет подписать защитника на правах свободного агента. Об этом сообщает Calciomercato.

Отметим, что контракт игрока с "россонерри" завершается уже следующим летом. Алессио и клуб не смогли договориться о продлении соглашения, поэтому защитник покинет "Милан".

Напомним, что на протяжении последних четырех сезонов Романьоли выводит "россонерри" на поле с капитанской повязкой. В текущем сезоне на счету 36-летнего защитника шесть матчей из девяти возможных.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает итальянца в 20 млн евро.