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Ювентус хочет подписать капитана Милана
Привычный переход для Серии А
Туринский "Ювентус" положил глаз на центрального защитника "Милана" Алессио Романьоли. "Старая сеньора" хочет подписать защитника на правах свободного агента. Об этом сообщает Calciomercato.
Отметим, что контракт игрока с "россонерри" завершается уже следующим летом. Алессио и клуб не смогли договориться о продлении соглашения, поэтому защитник покинет "Милан".
Напомним, что на протяжении последних четырех сезонов Романьоли выводит "россонерри" на поле с капитанской повязкой. В текущем сезоне на счету 36-летнего защитника шесть матчей из девяти возможных.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает итальянца в 20 млн евро.
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