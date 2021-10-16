Битва против дома. Симоне Индзаги против построенного им Лацио

Сегодня Симоне Индзаги возвращается "в место, которое 22 года было моим домом". К игрокам, которые "отдавали все за меня". "Болельщики "Лацио" очень важны для меня. Мы праздновали и страдали все вместе и добились того, чего этот клуб давно не добивался. А Клаудио Лотито и спортивный директор Игли Таре очень много дали мне как тренеру, и я никогда этого не забуду". Встреча "Лацио" с его предыдущим тренером, со строителем одного из самых успешных периодов в его истории, будет эмоциональной. Хотя не факт, что лишь положительно.

Отец и брат

Симоне кажется противоречивым человеком. Семья и школьные друзья рассказывали, что был капитаном школьной команды, в которой играл старший брат Филиппо и другие дети на три года старшие. Говорили, что еще тогда плотно изучал каждого игрока соперников. Что за маниакальное внимание к деталям и обширные знания получил кличку "Альманах". Родители планировали для него карьеру врача или экономиста. А вот партнеры по "Лацио", наоборот, рассказывали о беспечном шутнике, относившемся к футболу поверхностно. Все они удивляются, что он стал сильным тренером.

"Он скрупулёзно готовит матчи. Он упрям и осторожен как ветеран", - так говорит старший брат о младшем. А, например, Анджело Перуцци, игравший с Симоне в "Лацио" и затем работавший с ним в клубе, удивляется: "Я никогда не думал, что он станет тренером. Он жил настоящим, всегда шутил. Теперь же он другой человек. Взрослый, ответственный и даже упрямый. Он уделяет внимание деталям и умеет принимать тяжёлые и твёрдые решения. Он может быть приятным, но и авторитарным. А во время матчей настолько напряжен, что, кажется, готов полезть в драку".

У него есть дети от телеведущей и бизнесвумен. Двух лучших подруг. На свадьбе со второй первая была свидетельницей невесты. Они часто проводят отпуск все вместе. Весьма необычная, противоречивая ситуация.

Хотя ответ на всё это есть. Он не противоречив. Он гибкий, умеет приспосабливаться, работать по ситуации. Умеет анализировать и изменять, улучшать себя и других. Луис Альберто называл его и отцом, и старшим братом, и другом. Разные вещи. В "Лацио" он также был терапевтом. Специалистом по реабилитации талантливых кризисных игроков. Альберто, Ачерби, Иммобиле, Лейва, Кейта Бальде блестяще заиграли у него после провалов/проблем с дисциплиной в Топ-клубах.

Луис Альберто вспоминает, как плохо ему было в первый год в "Лацио", как он не хотел даже приходить на тренировки и говорил Индзаги, что хочет уйти как можно быстрее. Но тренер убедил его остаться, обещал изменить позицию на поле и требования - и испанец в последние годы один из лучших ассистентов и один из самых ярких и умных игроков Серии А, вызывался в свою сборную.

Одно ясно - особо талантливым игроком его не считали никогда. В детстве он увязывался за Пиппо, и тот отказывался играть, если Симоне не брали в команду. Оба вместе росли в академии "Пьяченцы", играли за ее взрослую команду. Однажды встретились в сборной Италии на поле - в товарищеском матче против Англии в 2000-ом году. Впрочем, кроме этой встречи и амплуа форварда, их карьеры невозможно сравнить. Как карьеры игрока, так и тренера.

Филиппо стал мировой звездой, оставив заметный след в "Аталанте" (его рекорд - 24 гола за сезон - не побили даже сейчас, в золотую эру бергамцев), "Ювентусе", "Милане", сборной Италии. Симоне отыграл в сборной лишь три матча, а в клубной карьере был 11 лет подряд на контракте в "Лацио". Большей частью запасным. Не желая уходить, даже когда уже в 30-летнем возрасте сдавался в аренду. Здесь он и вправду нашёл дом. Когда тренировал Примаверу клуба, заявлял, что его главная мечта как тренера - тренировать первую команду.

Охотник на "волков"

Первую команду он получил дважды за пять месяцев 2016-го года. После увольнения Стефано Пиоли в апреле неплохо отработал семь матчей. Летом уже почти отправился в "Салернитану", другой клуб, которым владеет владелец "Лацио" Лотито. Но вдруг Марсело Бьелса подал в отставку всего через четыре дня после прихода. И Симоне вновь был призван на подмогу. Эта подмога длилась пять лет, принесла Кубок Италии и два Суперкубка, а также первое участие в Лиге Чемпионов за 13 лет и первый выход во второй раунд за 20.

"Лацио" Симоне был самобытной командой, со своим стилем. 3-5-2, великолепные контратаки, очень умная работа центра поля и неустанная - латералей, бомбардирский талант Чиро Иммобиле - на эту команду было приятно смотреть. Она не уступала по игре ни одному гранду и всегда была готова их побить. Несмотря на то, что её бюджет был седьмым, а то и восьмым в лиге, в 3-4 раза меньшим, чем у "Ювентуса" и "Интера".

Что особенно важно - изменился баланс сил против "Ромы". По трофеям в истории именно благодаря каденции Индзаги удалось обогнать её (16:15). В очных матчах была прервана серия из семи без побед, уничтожен комплекс неполноценности. Всего Индзаги побил "джаллоросси" четыре раза, что до него удавалось лишь троим тренерам "бьянкочелести". Причём дважды - со счетом 3:0, крупнейшим в истории, чего не удавалось никому. В два последних сезона он также заканчивал выше "Ромы" в турнирной таблице.

Хосе Мануэль Рейна приветствовал переход Педро из "Ромы" в "Лацио" словами "Добро Пожаловать в первый клуб столицы". И эти слова именно благодаря работе Индзаги имели под собой основание.

Жертва собственного успеха

Симоне казался идеальным тренером для "Интера" после Антонио Конте. Летом боялись развала клуба, отсутствия средств на трансферы. После продаж Ашрафа Хакими и Ромелу Лукаку болельщиками и журналистами овладела паника. Годовой убыток побил рекорд Серии А - 246 миллионов евро. А Индзаги как раз и привык работать у Лотито в атмосфере скупости, безденежья. С тем, что дают. Привык к бурям от босса, всегда искавшего скандалы, и научился ограждать команду от внешних раздражителей. Кроме того, приверженец схемы Конте 3-5-2, не любитель владения мячом.

Начало и вправду получилось. После семи туров год назад у будущего чемпиона "Интера" было 12 очков, сейчас - 17. 22 гола в первых семи турах "нерадзурри" не забивали 60 лет. Они забили как минимум два мяча в 12-ти матчах подряд. Первый и третий бомбардиры лиги - Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес, причём боснийский новичок стал мастерклассом тренера, а также спортивного директора Джузеппе Маротты. Все уже говорят, что он заставил забыть о Лукаку. Сам Эдин говорит, что чувствует себя, будто играет здесь много лет. И это также заслуга Индзаги.

Вот только ситуация изменилась. И из-за самого уверенного начала сезона, и из-за стабильной концовки лета. Были потеряны лишь Хакими, Лукаку и Кристиан Эриксен, пришли Чалханоглу, Джеко, Корреа, Думфриз, Димарко. Все уже забивали или ассистировали (в сущности, на счету новичков уже десять голов и пять ассистов), уже были заметны. Болельщики и эксперты уже вышли из шока и вновь называют "Интер" претендентом на Скудетто, более чем способным защитить титул чемпиона.

Симоне не привык к такому. Провинциальный (несмотря на то, что в столице) семейный "Лацио" - совсем не то, что "Интер", особенно после Скудетто. Здесь будут требовать победу в каждом матче. Тренер думал, что попал в кризисный клуб, который лишь нужно удержать на плаву. А это он умеет отлично. И условия для успеха есть. Не случайно говорил о мгновенной адаптации в новом клубе, об ощущении теплоты и семейности как в "Лацио". Но на самом деле ситуация более сложная, более многогранная. В стане "змей" гадюки могут проснуться очень быстро.

Марко Матерацци хвалит его работу и смелость выйти из своей римской зоны комфорта. Но не вышел он слишком резко и слишком далеко? Способен ли работать при холодном, а не тёплом плече боссов?

Его "Лацио" отличался жуткой нестабильностью. Особенно - после больших побед. Часто не умел играть против аутсайдеров, теряя много очков. В концовке сезона просто выдыхался и терял темп. Дома был почти непробиваем (12 побед подряд в начале года - рекорд клуба), но в гостях играл гораздо хуже. Потому и его наивысшее место за последние пять лет в лиге - четвёртое. Симоне даже прямо спрашивали, неужели его команда умеет играть только против грандов? И он соглашался, что есть проблема. В "Интере" такую нестабильность не простят.

Бывает, что он срывается под давлением, рычит на арбитров с резонансными заявлениями. Также в разгар борьбы против "Ювентуса" за Скудетто, прерванной коронавирусом (тогда выдал серию из 17-ти побед и четырёх ничьих в 21-ом матче) пригласил нового диетолога. А тот просто "убил" команду совершенно неправильно построенным питанием для интенсивного календаря из трех матчей в неделю. Такие ошибки слишком много стоят.

А сейчас, несмотря на море комплиментов и радость от более комбинационного, более яркого футбола, чем у Конте, указывают и на проблемы команды. Она слишком много пропускает, а это контрастирует с эрой Антонио. Пропускала во всех турах лиги, кроме первого.

Ещё не полностью прочна в центре поля, теряет инициативу. В гостях сильно страдает, трижды пришлось устраивать камбек. Эти три победы и выход на ничью после 1:2 под огнём "Аталанты" вызвали заголовки прессы "волшебники камбеков" и "бессмертные", но долго такой путь не протянет.

Взгляд лишь в будущее

Индзаги ушел из "Лацио" со скандалом. На ужине устно обещал Лотито, что остаётся. Но утром, после звонка из "Интера", изменил решение. Лотито до сих пор зол на своего питомца. Возможно, злы и некоторые болельщики. "Я знаю, что услышу и аплодисменты, и свист, но такова часть футбола". Но все же больше будет аплодисментов. Поскольку работу тренера помнят. И в большей мере обвиняют президента, тянувшего с продлением контракта больше года. Из-за чего Симоне каждую неделю приходилось раздражённо отвечать на вопросы на эту тему.

Уход из "Лацио" он назвал самым тяжёлым решением в своей жизни. Впрочем, он уже в "Интере" и должен думать лишь о нем. Должен искать победы везде. Журналист Sky Маттео Марани считает, что именно эта неделя, с матчами против "Лацио", "Ювентуса" и в Лиге Чемпионов (где ещё нет ни побед, ни забитых мячей) против "Шерифа", станет решающей в плане понимания реальной силы нынешнего "Интера". Перуцци уверен в том, что по характеру и тренерскому уровню Индзаги способен повести команду путем Конте. Но подтвердить это может лишь игра.