Серия А. Дебютные гол и ассист Коваленко вытаскивают Специю из зоны вылета

Серия А. Восьмой тур

Специя. "Альберто Пикко"

: Стржелец 51, Коваленко 76 - Симы 39

После нуля очков и дважды 0:4 на старте сезона "Салернитана" добавила, временно спасла своего тренера Фабрицио Кастори от увольнения. В трех предыдущих турах она набрала четыре очка, в предыдущем переиграв дома "Дженоа". У "Специи" динамика противоположна - те же четыре очка добыты в первых турах, а в трех последних - три поражения. В том числе и 0:4 от "Вероны" в последнем. В восьмом туре такое движение обеих команд остановилось. Что, разумеется, порадовало лишь хозяев.

Виктор Коваленко наконец-то опомнился от повреждений, набрал форму. Одновременно игравшие ранее вместо него Бурабия и Бастони не играли из-за дисквалификации, а Сала и Амиан - из-за травм. Точнее, правого защитника Амиана заменил Феррер, игравший ранее в центре поля. Украинец составил пару опорников с капитаном Маджоре. Поначалу, даже можно сказать, весь первый тайм, он играл оттянуто, осторожно, и так же выглядела его команда. Однако во втором тайме Виктор и "Специя" пошли вперёд и устроили камбек.

Симы открыл счёт до перерыва с умного паса Оби. Таким образом, один из лучших бомбардиров Серии А предыдущего сезона забил свой первый гол в нынешнем. В начале второго тайма Коваленко добыл свой первый ассист в Серии А, промчав по левому флангу и выложив мяч Стржелецу. А затем и нанес два удара по воротам из-за пределов штрафной. Первым не попав в створ ворот, зато вторым классно - и мощно, и красиво - попав в "девятку". Разумеется, его первый гол в Италии.

"Специя" покидает зону вылета.