Серия А. Лацио - Интер 3:1. Первое поражение чемпиона

Серия А. Восьмой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

: Иммобиле 64 (пен.), Фелипе Андерсон 81, Милинкович-Савич 90+1 - Перишич 12 (пен.)

": Рейна, Марушич, Патрик, Луис Фелипе, Хюсай (Лаццари 66), Лейва (Катальди 85), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто 66), Педро (Дзакканьи 75), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Акпа-Акпро 85)

": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Думфриз 66), Дармиан, Барелла (Чалханоглу 86), Брозович, Гальярдини (Весино 66), Димарко, Джеко (Лаутаро Мартинес 76), Перишич (Корреа 66)

: Башич 27, Милинкович-Савич 83, Фелипе Андерсон 83 - Гальярдини 36, Бастони 63, Лаутаро Мартинес 83, Думфриз 84, Корреа 87, Дармиан 90+1

: Луис Фелипе 90+7 (прямая красная)

: Массимилиано Иррати

Симоне Индзаги вернулся в место, которое, как сам говорит, 22 года называл домом. Впервые в тренерской карьере он играл против "Лацио". Да ещё и против команды, которую сам построил, с которой выигрывал трофеи, выходил в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Визит на "Олимпико" должен был стать и стал весьма эмоциональным. Перед матчем Симоне, явно пытаясь сдерживать эмоции, подошёл к трибуне ультрас римлян, встретившей его овацией и баннерами в его честь. Несмотря на скандальный уход, его работу не забывают.

Впрочем, нужно думать о настоящем. Об "Интере". После 22-ух голов (рекорд клуба последних 60-ти лет) и 17-ти очков в семи турах вернулись разговоры о Скудетто. При этом сомнения в его команде оставались. Прежде всего - в игре в гостях, где в трех матчах из четырех пропускала первой. У "Лацио" проблем ещё больше. Переход на футбол Маурицио Сарри очень тяжёл. После победы в дерби он не удержал уровень и развалился в Болонье (0:3), вызвав весьма гневную реакцию президента Клаудио Лотито. Нужно было отвечать.

Начался матч весьма живо, энергично. С ударами, угловыми. Джеко и Де Фрай немного неточно пробивали головой, Педро замкнул прострел Андерсона в защитника, а Лейва издали "пушкой" чуть не попал. Мяч был у "Лацио", но счастливый билет вытянул "Интер". В контратаке справа Дармиан забросил Барелле на скорости, а того задел в штрафной Хюсай. Затем же пошла более равная спокойная игра. С обменом хорошими выстрелами издали (сейвы от Башича и Перишича, чуть неточно от Педро), но почти без моментов от ножа.

Один момент от ножа все же был. Башич, впервые получивший место в стартовом составе из-за недовольства игрой в прессинге Луиса Альберто (об этом прямо заявил спортивный директор "Лацио" Игли Таре), замкнул прострел Андерсона с десяти метров. Получилось не слишком сильно и по центру, а добиванию помешал Шкриньяр. Да и в целом можно сказать, что хозяева играли до перерыва острее.

В начале второго тайма гости попытались изменить это. Они держали мяч, избегали ошибок, пытались приближаться к штрафной соперника. Получалось неплохо, и без опасных моментов. Тем не менее, пропустили. Вновь пенальти. Во время углового Патрик пробил головой в руку Бастони, и Иммобиле шанс не упустил. После чего вновь вернулась игра первого тайма с отрезками позиционных атак обеих команд. И вновь хозяева были острее. Как раз в контратаке Иммобиле прошёл защитника и пробил во вратаря, а Андерсон добил.

В добавленное время ещё и Милинкович-Савич забил свой пятый гол этому сопернику в последних шести матчах, замкнув головой штрафной Луиса Альберто. Испортил праздник римлянам разве что Луис Фелипе, в порыве радости прыгнувший на Корреа. Видимо, забыл, что тот уже играет за соперников. Странный эпизод.

То ли из-за раннего забитого, то ли из-за ослабленного отсутствием южноамериканцев стартового состава (у "Лацио" такой проблемы сборных не было), то ли просто по плану Индзаги, но "Интер" играл слишком осторожно, на удержание. Он вовсе не ставил "автобус". Но в целом уступил по активности, по остроте и был наказан. Попытка отстоять 1:0 вылилась не только в седьмой матч лиги подряд с пропущенными, но и в первое поражение. И, кстати, в третий матч без побед из пяти, в котором забивал ранний гол. Он явно уязвим.

"Лацио" же ответил на "Болонью" и призывы Лотито, поборолся, одолел своего предыдущего тренера. Получается, с дерби добыл уже две победы в Топ-матчах подряд. Более того - уже в 17-ом домашнем матче Серии А подряд он не проигрывает, одержав за это время 15 побед. Дома он умеет играть.