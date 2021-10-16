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Бенефис Коваленко. Специя - Салернитана 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Специя - Салернитана, чемпионат Италии, 16 октября 2021

Бенефис Коваленко. Специя - Салернитана 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Специя - Салернитана, которые встречались в седьмом туре итальянской Серии А. Героем встречи стал Виктор Коваленко, который впервые за долгое время вышел в основе своей команды. Сначала он помог партнеру сравнять счет, а затем забил победный гол эффектным ударом с дальней дистанции в девятку. Победа позволила Специи покинуть зону вылета и подняться на 15 место.

Серия А. Седьмой тур
Специя - Салернитана 2:1
Голы: Штрелец 51, Коваленко 76 - Сими 39

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В статье: Салернитана Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (10)
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IvaneZZZ (Київ)
16.10.2021 в 20:45
Наконец то.
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0
0
аалекс ( Крым)
16.10.2021 в 20:30
Молодец. Может ещё все сложится. Только удачи
Ответить
0
0
York (Донецк)
16.10.2021 в 20:26
Ответ всем злопыхателям! Тьфу на вас!!!
Ответить
+2
-1
Fontango (Kharkov)
16.10.2021 в 20:18
Витя-жив!!!))
Ответить
+4
0
ВасяКулебяка (Козливка)
16.10.2021 в 20:08
Голевая машина завелась
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+3
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
16.10.2021 в 19:59
Давай Вітюня. Тримаємо за тебе кулаки
Ответить
+3
-1
Thiirane2 (Днепр)
16.10.2021 в 19:43
В сборную будет вызов интересно?
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2021 в 20:13
там на очереди игроки зри
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+2
-1
ZNAK_VOPROSA
16.10.2021 в 19:33
Молодец
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+3
-1
avatar
KovaLL (Киев)
16.10.2021 в 19:32
Витя жги
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+3
-1


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