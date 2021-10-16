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Бенефис Коваленко. Специя - Салернитана 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Специя - Салернитана, чемпионат Италии, 16 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Специя - Салернитана, которые встречались в седьмом туре итальянской Серии А. Героем встречи стал Виктор Коваленко, который впервые за долгое время вышел в основе своей команды. Сначала он помог партнеру сравнять счет, а затем забил победный гол эффектным ударом с дальней дистанции в девятку. Победа позволила Специи покинуть зону вылета и подняться на 15 место.
Серия А. Седьмой тур
Специя - Салернитана 2:1
Голы: Штрелец 51, Коваленко 76 - Сими 39
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