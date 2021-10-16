Бенефис Коваленко. Специя - Салернитана 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Специя - Салернитана, которые встречались в седьмом туре итальянской Серии А. Героем встречи стал Виктор Коваленко, который впервые за долгое время вышел в основе своей команды. Сначала он помог партнеру сравнять счет, а затем забил победный гол эффектным ударом с дальней дистанции в девятку. Победа позволила Специи покинуть зону вылета и подняться на 15 место.

Серия А. Седьмой тур

Специя - Салернитана 2:1

Голы: Штрелец 51, Коваленко 76 - Сими 39