Рома нацелилась на подписание Рики Пуча

Молодой полузащитник "Барселоны" Рики Пуч может продолжить карьеру в Италии. Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью хочет укрепить состав, приобрев 22-летнего испанца.

Сам футболист ранее категорически не хотел покидать клуб даже на правах аренды, несмотря на нежелание главного тренера Роналда Кумана давать ему больше игровой практики. Вместе с этим, сейчас положение Пуча усугубил прогресс 17-летнего Гави, и Рикард может согласиться на переход зимой.

В текущем сезоне игрок провел 4 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.