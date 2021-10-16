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Рома нацелилась на подписание Рики Пуча

Италия
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(1 голосов)

Игрок интересен Моуриньо

Рома нацелилась на подписание Рики Пуча

Новина українською

Молодой полузащитник "Барселоны" Рики Пуч может продолжить карьеру в Италии. Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью хочет укрепить состав, приобрев 22-летнего испанца.

Сам футболист ранее категорически не хотел покидать клуб даже на правах аренды, несмотря на нежелание главного тренера Роналда Кумана давать ему больше игровой практики. Вместе с этим, сейчас положение Пуча усугубил прогресс 17-летнего Гави, и Рикард может согласиться на переход зимой.

В текущем сезоне игрок провел 4 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.

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В статье: Жозе Моуриньо Барселона Рома (Рим) Рики Пуч
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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KovaLL (Киев)
16.10.2021 в 21:48
Рики Тики Пуч)
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