Индзаги страдает от бывших своих. Лацио - Интер 3:1. Обзор матча, видео голов

У этого поединка был острый подтекст: Симоне Индзаги, тренер "Интера", приехал в столицу играть против своей бывшей команды "Лацио". Но поединок для действующего чемпиона Серии А не заладился – три пропущенных гола и лишь один забитый в ответ. Итог – болезненное поражение.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. Восьмой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Интер" 3:1

Голы: Иммобиле 64 (пен.), Фелипе Андерсон 81, Милинкович-Савич 90+1 - Перишич 12 (пен.)