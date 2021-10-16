Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Индзаги страдает от бывших своих. Лацио - Интер 3:1. Обзор матча, видео голов
Лацио - Интер ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 16.10.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У этого поединка был острый подтекст: Симоне Индзаги, тренер "Интера", приехал в столицу играть против своей бывшей команды "Лацио". Но поединок для действующего чемпиона Серии А не заладился – три пропущенных гола и лишь один забитый в ответ. Итог – болезненное поражение.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.
Серия А. Восьмой тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Интер" 3:1
Голы: Иммобиле 64 (пен.), Фелипе Андерсон 81, Милинкович-Савич 90+1 - Перишич 12 (пен.)
Популярное сейчас
- Луческу: Замена Супряги на 41-й минуте? Для него это возможность подумать
- УПЛ. Львов - Динамо 1:4. Разгром на фоне личной драмы Супряги
- Монзуль поставила очередной пенальти в ворота Динамо после просмотра ВАР. ВИДЕО
- Итальянский топ-клуб продолжает следить за Яремчуком
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО