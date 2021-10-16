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Индзаги страдает от бывших своих. Лацио - Интер 3:1. Обзор матча, видео голов

Италия
(1 голосов)

Лацио - Интер ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 16.10.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Индзаги страдает от бывших своих. Лацио - Интер 3:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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У этого поединка был острый подтекст: Симоне Индзаги, тренер "Интера", приехал в столицу играть против своей бывшей команды "Лацио". Но поединок для действующего чемпиона Серии А не заладился – три пропущенных гола и лишь один забитый в ответ. Итог – болезненное поражение.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. Восьмой тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Интер" 3:1
Голы: Иммобиле 64 (пен.), Фелипе Андерсон 81, Милинкович-Савич 90+1 - Перишич 12 (пен.)

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В статье: Интер (Милан) Лацио (Рим)
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