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Серия А. Кальяри наконец-то побеждает и уходит со дна

Италия
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Первая победа сардов в сезоне

Серия А. Кальяри наконец-то побеждает и уходит со дна

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Восьмой тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Сампдория" 3:1

Голы: Жоао Педро 4, 90+4, Касерес 74 - Торсби 82

В Кальяри встречались обычно амбициозные команды, в ясный день видящие борьбу за место в Еврокубках. Правда, этот сезон начался хмуро. "Дория" хотя бы может пенять на страшный календарь со встречами с четырьмя командами из Топ-5 лиги предыдущего сезона в первых семи турах. И кивать на шесть очков в копилке. У "Кальяри" всего три очка, даже ранняя смена тренера принесла всего два в четырёх турах. Дома он уже проиграл одному новичку лиги и потерял победу в добавленное время над другим. Отчаянная ситуация.

Победила более отчаянная команда. Уже в дебюте она поймала Кандреву на потере мяча, и Кейта навесил на Жоао Педро. С этим голом бразилец стал автором 56-ти процентов командных в сезоне. Что бы она делала без него! Далее гости владели мячом, Кандрева попытался реабилитироваться до перерыва. Но его удар отбил каркас ворот. А удар Касереса из-за пределов штрафной при розыгрыше углового срикошетил от защитника. Торсби головой с углового лишь сократил разрыв в счёте. Да и Жоао Педро его восстановил.

"Кальяри" добывает первую победу в сезоне и уходит с последнего места и из зоны вылета. В которой оба участника матча ещё могут оказаться по итогам тура.

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В статье: Кальяри (Кальяри) Серия А Сампдория (Генуя)
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