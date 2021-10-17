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Де Лигт может покинуть Ювентус в ближайшее время

Италия
(1 голосов)

Агент игрока работает над этим

Де Лигт может покинуть Ювентус в ближайшее время

Новина українською

Маттейс де Лигт в ближайшее время может покинуть "Ювентус". В этом направлении работает его агент Мино Райола. Причина такого решения - количество игровой практики.

При этом Маттейс спокоен и считает себя будущим "Ювентуса", но Райола не согласен со своим клиентом. Агент контактировал с представителями "Челси", "Барселоны" и "Манчестер Сити" и обсуждал с ними трансфер игрока.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 6 матчей в Серии А и забил 1 гол.

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В статье: Ювентус (Турин) Мино Райола Матейс де Лигт
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Источник:
Calciomercato.com

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Комментарии (1)
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Loader (Днепр)
17.10.2021 в 16:48
Райола все головы морочит своим клиентам ради комиссионных.
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