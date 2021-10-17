Де Лигт может покинуть Ювентус в ближайшее время

Маттейс де Лигт в ближайшее время может покинуть "Ювентус". В этом направлении работает его агент Мино Райола. Причина такого решения - количество игровой практики.

При этом Маттейс спокоен и считает себя будущим "Ювентуса", но Райола не согласен со своим клиентом. Агент контактировал с представителями "Челси", "Барселоны" и "Манчестер Сити" и обсуждал с ними трансфер игрока.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 6 матчей в Серии А и забил 1 гол.