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Де Лигт может покинуть Ювентус в ближайшее время
Агент игрока работает над этим
Маттейс де Лигт в ближайшее время может покинуть "Ювентус". В этом направлении работает его агент Мино Райола. Причина такого решения - количество игровой практики.
При этом Маттейс спокоен и считает себя будущим "Ювентуса", но Райола не согласен со своим клиентом. Агент контактировал с представителями "Челси", "Барселоны" и "Манчестер Сити" и обсуждал с ними трансфер игрока.
В этом сезоне 22-летний футболист провел 6 матчей в Серии А и забил 1 гол.
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Источник:Calciomercato.com
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17.10.2021 в 16:48
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