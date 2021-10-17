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Гасперини: В игре с Эмполи обе команды могли забить больше

Италия
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Наставник команды из Бергамо высказался после гостевой победы

Гасперини: В игре с Эмполи обе команды могли забить больше

Football Italia / Автор неизвестен

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную выездную победу над "Эмполи" в поединке 8-го тура итальянской Серии А.

"На этом поле всегда тяжело играть. "Эмполи" нацелен на атаку, создает много моментов. Матч получился хорошим, обе команды могли забить больше. Это важные три очка.

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Важно, что забил Сапата, поздно вернувшийся из сборной. Хорошо сыграл и Муриэль, набирающий форму после травмы", – рассказал наставник.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Эмполи
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Источник:
Football Italia

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