Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасперини: В игре с Эмполи обе команды могли забить больше
Наставник команды из Бергамо высказался после гостевой победы
Football Italia / Автор неизвестен
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал
"На этом поле всегда тяжело играть. "Эмполи" нацелен на атаку, создает много моментов. Матч получился хорошим, обе команды могли забить больше. Это важные три очка.
Читайте такжеМалиновский отыграл 22 минуты в игре против Эмполи
Важно, что забил Сапата, поздно вернувшийся из сборной. Хорошо сыграл и Муриэль, набирающий форму после травмы", – рассказал наставник.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football Italia
Популярное сейчас
- Мищенко: РПЛ сильнее УПЛ на 10 голов. Мне платили в России 30 тисяч долларов
- У одного из лидеров Второй лиги на коронавирус заболело сразу 17 игроков
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Итальянский топ-клуб продолжает следить за Яремчуком
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...