Моуриньо: Если мы не победим, хочу, чтобы это была заслуга Ювентуса, а не наша вина

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью дал комментарий перед матчем 8-го тура Серии А с "Ювентусом":

"Побеждает тот, кто больше думает о результате. Есть ощущение, что беспокойство насчет результата воспринимается негативно, но вообще-то должно быть наоборот, это неправильно, на мой взгляд. То, что и я, и Макс Аллегри побеждали и хотим побеждать, должно восприниматься положительно, а не негативно.

Это не личное противостояние между ним и мной. Я с удовольствием его поприветствую перед матчем. Я его уважаю. Мы часто виделись на различных конференциях, между нами нет дружбы, но мне он нравится как человек, мы хорошо ладим. Я рад, что он вернулся к работе. Такой тренер, как он, не должен слишком долго сидеть без дела.

Одна команда выиграла 9 из 10 последних чемпионатов Италии, другая – 0 из 10 последних чемпионатов Италии. У одной команды новый тренер, у другой вернулся старый, с которым она работала 8 лет. Но когда игра начинается и на поле остаются одиннадцать человек против одиннадцати, про все это можно забыть.

Мы должны быть достаточно храбрыми, чтобы выйти, сыграть в свою игру и победить. У нас есть план, мы развиваемся. Если мы не победим, то я хочу, чтобы это была заслуга "Ювентуса", а не наша вина", – сказал Моуринью.