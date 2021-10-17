Серия А. Наполи выдерживает еще одну битву и остается без потерь очков

Серия А. Восьмой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Торино" 1:0

Гол: Осимхен 81

Нереализованный пенальти: Инсинье 27 (вратарь)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Руис, Ангисса, Зелински (Элмас 71), Политано (Лосано 59, Жезус 89), Осимхен, Инсинье (Мертенс 71)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Родригес (Буонджорно 66), Синго, Лукич, Мандрагора (Коне 8, Варминг 89), Айна, Линетти (Побега 67), Брекало, Санабрия (Белотти 67)

Предупреждения: Кулибали 79, Ангисса 85 - Родригес 37, Линетти 55, Побега 75, В. Милинкович-Савич 90+6

Неаполь практически стоит на ушах. Радио, ТВ, соцсети полны восхищения "Наполи", болельщики устраивают парады, сопровождают команду на каждый матч как на праздник. Семь побед в первых семи турах с разницей мячей 18:3 опьянили. В такой ситуации обычно "везувиани", как и команды Лучано Спаллетти, и проваливаются. Сам тренер раздраженно, но справедливо напомнил, что его команды всегда называли бесхарактерными. Также напомнил, что против боевитого "Торино" ему всегда было тяжело, тем более должно быть против Ивана Юрича.

"Торо" свел вничью четыре из семи предыдущих очных матчей, три из четырех предыдущих в Неаполе. Сам Юрич ничьей на "Стадио Марадона" во главе "Вероны" в 38-ом туре предыдущего сезона отобрал у "Наполи" место в Лиге Чемпионов. Сегодня также дал сумасшедший бой. Возможно, уступая в технике, но никак не в собранности, не в командной игре, не в жесткости и желании. Да даже не во владении мячом против явно лидера лиги в этом компоненте. В первом тайме еще можно сказать, что хозяева доминировали. А во втором то же можно сказать о гостях.

Начали матч хозяева лонгболлом на Осимхена. Он чуть не закрутил в ворота с 18-ти метров. Также чуть не попал головой. Кулибали ударом из центра штрафной попал в своего. Также хитро разыгранный пасом низом штрафной привел к фолу вышедшего на замену молодого Коне на Ди Лоренцо. Но Инсинье не реализовал уже свой третий пенальти из пяти в сезоне. Пробил он слабо и по центру. В концовке этого тайма Брекало проверил Оспину гораздо опаснее. Очень опасными были и контратаки в той же концовке три в один, три в два. Их туринцы запороли плохими передачами.

Во втором тайме после 15-ти минут затишья Ди Лоренцо замкнул штрафной головой точно, но из офсайда. Осимхен перехватил, отдал Лосано, а тот попал в стойку. В ответ Брекало прошел троих, но не переиграл вратаря. Тот же Брекало был обязан замыкать заброс Синго с фланга с угла вратарской не выше, а в створ. Забить мог кто угодно, и гости выглядели ближе. Однако забили хозяева. Их замена сработала на позитив. Дрис Мертенс прорвался по флангу, навесил, в бардаке в штрафной Элмас сбросил, и Осимхен все же забил головой.

Чемпионская победа. В предыдущие сезоны такой матч "Наполи" вряд ли выиграл бы. И две недели назад во Флоренции, и сегодня выдержал яростную битву и победил. А "Торино" жаль. Уже во втором матче подряд он дает гранду равный бой, но проигрывает со счетом 0:1 из-за пропущенного в концовке. В седьмом туре это был "Ювентус", в восьмом - лидер лиги.