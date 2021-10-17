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Наполи повторил свой лучший старт в Серии А

Италия
Обновлено
(1 голосов)

При Сарри также побеждали в первых 8 турах

Наполи повторил свой лучший старт в Серии А

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 8-го тура итальянской Серии А "Наполи" в концовке вырвал домашнюю победу над "Торино".

Таким образом, подопечные Лучано Спалетти победили во всех поединках текущей кампании национального первенства - в 8 турах. Неаполитанцы повторили свой лучший старт в чемпионате - в сезоне 2017/18 под руководством Маурицио Сарри также победили в первых 8 матчах.

"Наполи" опережает второй "Милан" на 2 очка в турнирной таблице.

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В статье: Наполи (Неаполь) Торино (Турин)
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Комментарии (1)
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KovaLL (Киев)
17.10.2021 в 22:08
Главное тренеру в Юве не уйти))
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