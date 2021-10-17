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Наполи повторил свой лучший старт в Серии А
При Сарри также побеждали в первых 8 турах
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 8-го тура итальянской Серии А "Наполи" в концовке вырвал домашнюю победу над "Торино".
Таким образом, подопечные Лучано Спалетти победили во всех поединках текущей кампании национального первенства - в 8 турах. Неаполитанцы повторили свой лучший старт в чемпионате - в сезоне 2017/18 под руководством Маурицио Сарри также победили в первых 8 матчах.
"Наполи" опережает второй "Милан" на 2 очка в турнирной таблице.
8 - Napoli have equalled the best start in their Serie A history: eight wins in the opening eight league games of a season, as in 2017/18 campaign. Advance.#NapoliTorino pic.twitter.com/iKQRb7mrxW— OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) October 17, 2021
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