Наполи повторил свой лучший старт в Серии А

В матче 8-го тура итальянской Серии А "Наполи" в концовке вырвал домашнюю победу над "Торино".

Таким образом, подопечные Лучано Спалетти победили во всех поединках текущей кампании национального первенства - в 8 турах. Неаполитанцы повторили свой лучший старт в чемпионате - в сезоне 2017/18 под руководством Маурицио Сарри также победили в первых 8 матчах.

"Наполи" опережает второй "Милан" на 2 очка в турнирной таблице.

