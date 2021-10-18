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Малиновский едва не забил головой. Эмполи - Аталанта 1:4. Видео голов и обзор матча

Италия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Эмполи - Аталанта, итальянская Серия А, 17 октября 2021

Малиновский едва не забил головой. Эмполи - Аталанта 1:4. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Эмполи - Аталанта, которые встречались в восьмом туре итальянской Серии А. Героем встречи стал Иличич, который в первом тайме оформил дубль, а во втором мог добавить еще один мяч, но не реализовал пенальти. Руслан Малиновский вышел на замену и тоже мог отличиться голом, однако его удар головой потянул голкипер. Победа позволила Аталанте подняться на шестое место в турнирной таблице.

Итальянская Серия А. Восьмой тур
Эмполи - Аталанта 1:4
Голы: Ди Франческо 30 - Иличич 11, 26, Вити 49 аг, Сапата 89
На 69-й минуте Иличич не реализовал пенальти

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В статье: Аталанта (Бергамо) Йосип Иличич Эмполи
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Комментарии (3)
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usovvictor (Kharkov)
18.10.2021 в 11:16
...просто помешательство на Малиновском, как будто с ним СБУ уже на чемпионате мира...
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Daddygo (Харьков)
18.10.2021 в 10:13
Эх Петраков ! Такого игрока не взял ! Он почти забивает головой !
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KovaLL (Киев)
18.10.2021 в 09:35
Голи прийдуть в потрібний момент
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