Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский едва не забил головой. Эмполи - Аталанта 1:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Эмполи - Аталанта, итальянская Серия А, 17 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Эмполи - Аталанта, которые встречались в восьмом туре итальянской Серии А. Героем встречи стал Иличич, который в первом тайме оформил дубль, а во втором мог добавить еще один мяч, но не реализовал пенальти. Руслан Малиновский вышел на замену и тоже мог отличиться голом, однако его удар головой потянул голкипер. Победа позволила Аталанте подняться на шестое место в турнирной таблице.
Итальянская Серия А. Восьмой тур
Эмполи - Аталанта 1:4
Голы: Ди Франческо 30 - Иличич 11, 26, Вити 49 аг, Сапата 89
На 69-й минуте Иличич не реализовал пенальти
Популярное сейчас
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Козловский: Если Поворознюк считает, что игроки Руха здоровы, может приехать и пообщаться с ними
- Настоящая красота! Коваленко забил дебютный гол за Специю - ВИДЕО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО