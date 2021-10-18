Малиновский едва не забил головой. Эмполи - Аталанта 1:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Эмполи - Аталанта, которые встречались в восьмом туре итальянской Серии А. Героем встречи стал Иличич, который в первом тайме оформил дубль, а во втором мог добавить еще один мяч, но не реализовал пенальти. Руслан Малиновский вышел на замену и тоже мог отличиться голом, однако его удар головой потянул голкипер. Победа позволила Аталанте подняться на шестое место в турнирной таблице.

Итальянская Серия А. Восьмой тур

Эмполи - Аталанта 1:4

Голы: Ди Франческо 30 - Иличич 11, 26, Вити 49 аг, Сапата 89

На 69-й минуте Иличич не реализовал пенальти