Ожидаемо, но нервно и жутко интересно. Итоги восьмого тура Серии А

Специя - Салернитана 2:1

Лацио - Интер 3:1

Милан - Эллас Верона 3:2

Кальяри - Сампдория 3:1

Эмполи - Аталанта 1:4

Дженоа - Сассуоло 2:2

Удинезе - Болонья 1:1

Наполи - Торино 1:0

Ювентус - Рома 1:0

Венеция - Фиорентина 1:0

Скептики могли предсказать результат матча в Риме, реалисты - в Турине. "Милан" и "Наполи" ожидаемо страдали и ожидаемо подтвердили характер. А середняки вновь не выдержали темп. Также в восьмом туре Серии А были 30 голов, скандалы, эмоции, камбеки уже позабытых игроков. Даже позабытого украинца.

"Лацио" - "Интер"

Все опасения скептиков, не доверявших мощному набору очков "Интера" в первых семи турах, подтвердились. Ему очень тяжело в гостях, и в четвёртый раз трюк с камбеком не прошёл. Его оборона слаба и пропустила уже в седьмом матче лиги подряд. Он плохо играет на удержание и вот уже в третий раз потерял очки после того, как забил первым ранний гол. В других ситуациях он очки не терял. Он часто теряет нити игры, потерял и в субботу и в итоге получил 1:3 с 1:0. Возвращение Симоне Индзаги на родной в течение последних 22-ух лет стадион не удалось.

"Нерадзурри" явно играли на удержание после раннего гола, берегли силы, не реагировали на редкие, но звоночки. Немного добавили в начале второго тайма и посчитали дело сделанным. Весьма опасная стратегия. В итоге она обернулась пенальти, контратакой и добиванием. А Индзаги пришлось заявлять: "Из наших последних выступлений это было лучшим. Но мы не должны были позволять себе столько ошибаться и терять такой матч. Должны были после такого часа игры без риска принести результат домой. Мы пропустили второй гол и потеряли головы, выключились".

"Лацио"? Он заслуживает комплименты за терпение, старание. Он также не рисковал, но в целом играл смелее, острее, выше, чем соперник. Маурицио Сарри сообщил, что в перерыве просто просил игроков сохранять структуру, играть компактно, солидно, и этого хватило. Хватило и желания реабилитироваться за позор 0:3 в Болонье в предыдущем туре. Хватило домашней формы, ведь теперь у "орлов" 15 побед и две ничьи в последних 17-ти домашних матчах. Хватило умения играть Топ-матчи, ведь они выиграли второй подряд после дерби, вновь забив три мяча.

Нужно лишь решить "маленькие" проблемы со стабильностью и игрой в гостях. Наследство от Индзаги. А так команда Сарри очень сильна.

Этот матч запомнился двумя эпизодами, которые пресса и форумы обсуждали до посинения. По мне - совершенно незаслуженно. В "Интере" обвиняли соперника, забившего второй гол во время травмы Димарко, лежавшего на поле. Но ведь он лежал ещё во время владения мячом его командой, и она не остановила игру. Её проблемы. Дикий эпизод, во время которого Луис Фелипе праздновал победу, прыгая на плечи бывшего партнёра по команде, а теперь соперника Корреа, также заслуживает лишь смеха. В порыве чувств и эмоций всё возможно. Здесь нечего раздувать.

"Ювентус" - "Рома"

В Турине даже не нужно было быть скептиком для предсказания результата. Только реалистом. Жозе Моуриньо проиграл уже восьмой Топ-матч подряд, второй подряд в Италии. "Рома" не выиграла уже десятый из 11-ти последних гостевых матчей лиги, то есть в гостях не умеет добывать результат. "Ювентусу" на его стадионе также проиграла десятый матч из 11-ти, а это антирекорд всей лиги. Пять из семи последних поражений на "Алльянц" состоялись со счётом 0:1, причём римляне всякий раз играли солидно, активно, собранно, не уступали. Просто Судьба, фатум.

"Рома" начала и закончила первый тайм агрессивно, могла забить, большую часть второго тайма осаждала "автобус" соперника. По ударам по воротам выиграла матч со счётом 15:6. Моуриньо заявил, что видел "великолепную "Рому", которая "заслужила победить". "Я видел смелость, веру в себя, уверенность. "Ювентус" знает, что страдал сегодня. Этот матч поможет нашему проекту расти". Тем не менее, ноль очков. Да и из всего преимущества она создала немного, а Жордан Верету именно в этом матче умудрился смазать свой первый пенальти после 13-ти попаданий.

Ну а "Ювентус"? У него все до банального, а значит - до гениального просто. Пять побед подряд во всех турнирах с разницей в один мяч, три победы подряд со счетом 1:0. Второй "сухой" матч в лиге подряд после 20-ти подряд с пропущенными. Он находит, если уже не нашел, футбол первой каденции Массимилиано Аллегри. Оборонительный, скучный, в котором результат кажется несправедливым. Но эффективный. Забивает с первой же атаки на фоне мощного начала соперника, отбивает пенальти, выдерживает давление. А Аллегри вновь рассказывает, что любит счет 1:0.

"Наши игроки более подходят для контратак, потому так и играем. Мы умеем замедлять игру. Это важная победа, еще один шаг вперед. Без Дибалы, Де Лихта, Рабио, Мораты. Когда все борются, ты не пропустишь много. Возможно, "Рома" заслужила ничью, но игру решили эпизоды, и они сложились в нашу пользу". В который раз.

В этом матче также был громкий скандал. Даниэле Орсато слишком быстро свистнул пенальти за фол Щесны, не дав Абрахаму добить в пустые ворота. Тамми добил после свистка. Шум вокруг этого эпизода стоит неимоверный. Тем более, что у этого рефери заметная история в пользу "Ювентуса" и не в пользу "Ромы". Он, конечно, поспешил. Но в любом случае, Мхитарян после фола отправлял мяч Абрахаму рукой, так что гол всё равно бы отменили. Да и создаётся впечатление, что римляне просто вымещают на нём злость за незабитый пенальти. Незабитый не Орсато, а Верету.

"Милан" и "Наполи"

Два Топ-матча в туре предоставляли шанс лидерам лиги оторваться от других. Шанс этот был использован, хотя и в весьма нервной манере. "Милану" и вовсе пришлось отыгрываться с 0:2 после кошмарного первого тайма. Тайма, в котором усталость и травмы большинства игроков стартового состава (Ребич вылетел уже во время матча) висели непомерным грузом. "Верона", которая с Игором Тудором в четырёх матчах не проигрывала и забила 12 мячей, а год назад чуть не победила на "Сан Сиро", казалась на пути к лёгкой победе. Своей первой в истории на этом стадионе.

Но во втором тайме из последних сил "дьяволы" вновь показали свой характер, свою неуемную жажду жизни и победы. Совсем недавно травмированный Жиру забил головой, опальный Кастильехо (одна игровая минута в сезоне до этого, он плакал после финального свистка и говорил о пережитом, о том, как все отвернулись от него) своей настырностью разорвал соперника. А о Златане Ибрагимовиче, также только что травмированном и вышедшем на замену, говорят, что его настолько боялись соперники, что привезли автогол.

Впервые в эру трех очков за победу, то есть за 27 лет, "Милан" достигает 22-ух очков после восьми туров. Не в последнюю очередь - благодаря характеру. "Это было настоящее шоу зрелости. Оно показывает, насколько сильный состав здесь построили", - подытожил Стефано Пиоли.

В "Наполи" также построена взрослая собранная уверенная в себе команда. Она доказала это и в восьмом туре. Здесь пришлось бороться с бывшим тренером "Вероны", строящим "Верону" в "Торино" - Иваном Юричем. Лучано Спаллети рассказал, что прежде всего пытался избежать ввязывания в футбол Юрича - жёсткие единоборства. В первом тайме получалось лучше, чем во втором, в целом матч был равным и очень тяжёлым. Но не зря Спаллетти перед матчем саркастично напомнил о своей и клубной репутации лузеров. На старте этого сезона они не лузеры. А победители.

"Наполи" пыталась остановить мощная игра "Торо", стойка после удара Лосано, Инсинье не забил уже третий пенальти в сезоне из пяти, пробив ужасно, в концовке матча гости доминировали. Но именно тогда неудержимый Виктор Осимхен затолкал. "Против команд Юрича всегда битвы, но когда у тебя такое качество в атаке - можно надеяться на успех", - доволен Спаллетти. Он также говорил о ментальной силе и взрослости команды, о "команде друзей".

Восемь побед в восьми турах. Такая серия - повторение рекорда клуба времён Сарри.

"Аталанта"

"Аталанте" должно было быть не легче. Как и два лидера лиги, она играла против традиционно неудобного для себя соперника. Играла без Гозенса, Пессины, Хатебура, Джимсити, с отдыхом Сапаты и Малиновского в первом тайме, Фройлера в первые 35 минут. Джан Пьеро Гасперини весьма опасался этого матча, атакующего соперника. А по окончании признал, что обе команды могли забить больше. Его защитнику Демиралю действительно пришлось дважды тащить мяч с линии ворот. Впрочем, в целом сомнений в разнице в классе не было. Могло быть и 8:3.

Особое внимание к Йосипу Иличичу. Гасперини перед матчем немало прошёлся по нему, прежде всего - по физической форме. Словенец ответил двумя голами, перехватами, прессингом. Умными передачами. Его помощь очень важна при эпидемии травм.

Никто не хочет в Топ-7

Вновь тур упущенных возможностей для середняков. Тудор хвалил соперника за реакцию, но нужно и порицать "Верону" за отход назад во втором тайме. Да и, вообще-то, она уже в третий раз теряет 2:0. Юрич уверен, что его команда создала больше, чем "Наполи" и пропустила из-за рикошета. От чего не легче. "Торо" со вторым 0:1 в концовке подряд. "Болонья" умудрилась не только не добить "Удинезе", игравшего вдесятером с 34-ой минуты, но и пропустить от него в концовке.

"Сассуоло", жаждущий побед после трёх очков в пяти матчах, умудрился упустить 2:0 на 89-ой минуте. Пропустив от защитника Васкеса, дебютанта Серии А. Алессио Дионизи признал, что его подопечные уже почувствовали себя слишком комфортно. "Будто мы считали, что "Дженоа" не способна забивать". "Сампдория" вышла из страшного календаря начала сезона - и тут же проиграла последней команде лиги. А лидер середняков "Фиорентина" отыграла крайне медленно и слабо в гостях против новичка. У нее уже три поражения в четырёх последних матчах. Перехвалили?

Похоже, никто не собирается сдвигать Топ-7 с их мест.

Украинский след

Впервые главным украинским героем тура в Серии А стал не Малиновский, а Виктор Коваленко. Скоро ли такое вернётся? Стоит ли особо восхищаться статусом героя самого лёгкого матча в лиге - дома против её самой слабой команды, новичка? Стоит ли гордиться тем, что перфоманс Коваленко уволил главного тренера "Салернитаны" Фабрицио Кастори? Или же считать, что это признак её слабости, а значит - не слишком великого достижения украинца? Стоит ли вспоминать об отсутствии четырёх игроков, что как раз и позволило Виктору попасть в стартовый состав?

Я выбираю позитив. Отличный прорыв слева в контратаке и умный прострел, блестящий удар из-за пределов штрафной, дирижирование командой, прогресс во втором тайме, когда сумел перестроиться после несколько боязливого, осторожного первого и повёл команду вперёд. Выбираю оценки "7.5" от СМИ (в том числе и "трёх китов" итальянской спортивной прессы - Gazzetta Dello Sport, Corriere Dello Sport и Tuttosport) с комментариями "его возвращение фундаментально важно, он способен изменить эту команду", "абсолютно лучший на поле, и количество, и качество".

Малиновский впервые после шести матчей не вышел в стартовом составе. Его поберегли на "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов. В итоге провел 22 минуты на поле. Начал ошибками, затем подключился в штрафную и отлично замкнул навес головой. Вратарь спас. Затем развернул несколько контратак, хорошо выходил из-под прессинга соперника. Помог "Аталанте" удержать победу.

Лучший игрок тура - Йосип Иличич ("Аталанта"). Перехват и классная комбинация к первому голу, второй блестящим ударом. А если бы реализовал пенальти?

Прорыв тура - Саму Кастильехо ("Милан"). При всём уважении к Коваленко

Разочарование тура - середняки. Упускают шансы

Лучший вратарь тура - Войцех Щесны ("Ювентус"). Вообще-то, здесь должен быть Демираль , но камбек поляка после ужасного начала сезона очевиден

Лучший тренер тура - Маурицио Сарри ("Лацио"). Методично давил и дождался

Фото - Ansa