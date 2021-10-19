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Глава Федерации футбола Италии – о Роналду: Для Юве это не был позитивный трансфер

Италия
(1 голосов)

Несколько слов о Криштиану

Глава Федерации футбола Италии – о Роналду: Для Юве это не был позитивный трансфер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина придерживается мнения, что приобретение в своем время "Ювентусом" португальского форварда Криштиану Роналду было не лучшим решением для туринского клуба.

"Не думаю, что Роналду был хорошим трансфером для "Ювентуса", дело не в моей философии. Вышло отлично для итальянского футбола, но я не думаю, что это был позитивный трансфер для "Ювентуса".

Напомним, португалец забил 101 гол в 134 матчах за "бьянконери", выиграв на Апеннинах пять титулов, в том числе два Скудетто.

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В статье: Криштиану Роналду Серия А Габриэле Гравина
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Cerega15 (Kherson)
19.10.2021 в 13:52
Без аргументов звучит как пук в лужу.
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