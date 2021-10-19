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Бонуччи: Ювентус должен обрести дух, который был до прихода Роналду
Защитник предельно мотивирован
AS
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поделился мнением об уходе нападающего Криштиану Роналду из команды.
"Криштиану сделал выбор, который мы все уважаем. В прошлом сезоне команда играла за него. Но теперь "Ювентус" должен обрести дух, который был до прихода Роналду. Нужно вновь почувствовать вкус игры", – приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на Amazon Prime Italy.
Роналду играл за "Ювентус" с 2018-го по 2021 год. В составе туринской команды нападающий стал двухкратным чемпионом Италии, двухкратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка.
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