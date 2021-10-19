Бонуччи: Ювентус должен обрести дух, который был до прихода Роналду

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поделился мнением об уходе нападающего Криштиану Роналду из команды.

"Криштиану сделал выбор, который мы все уважаем. В прошлом сезоне команда играла за него. Но теперь "Ювентус" должен обрести дух, который был до прихода Роналду. Нужно вновь почувствовать вкус игры", – приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на Amazon Prime Italy.

Роналду играл за "Ювентус" с 2018-го по 2021 год. В составе туринской команды нападающий стал двухкратным чемпионом Италии, двухкратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка.