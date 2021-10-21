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Кьеллини: Если бы Роналду ушел 1 августа, мы бы лучше подготовились к началу чемпионата

Италия
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Джорджо высказал свое мнение

Кьеллини: Если бы Роналду ушел 1 августа, мы бы лучше подготовились к началу чемпионата

juventus.com

Новина українською

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Роналду ушел 28 августа, для нас было бы лучше, если бы он ушел раньше. Это было несложно переварить, но это нас удивило, и, на мой взгляд, мы поплатились очками в первых матчах.

Если бы он ушел 1 августа, у нас бы было больше времени, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата.

Он достиг той точки, где ему понадобилось новое вдохновение и команда, которая будет играть на него, потому что момент, когда он находит такую команду — ключевой. Это меня не удивило, потому что это было видно в течение всей его карьеры и трех лет с нами", — приводит слова Кьеллини As.

В минувшем сезоне Криштиану провел за "Ювентус" 44 матча, забил 36 голов и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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