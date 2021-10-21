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Инсинье уже в ближайшее трансферное окно может перейти в Интер

Италия
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Агент игрока уже встретился с представителями клуба

Инсинье уже в ближайшее трансферное окно может перейти в Интер

Фото: Goal.com

Новина українською

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье может перейти в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, агент 30-летнего итальянца Винченцо Писакане встретился с представителями миланского клуба.

Контракт нападающего с неаполитанским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. "Наполи" предложил Инсинье новое контракт с зарплатой 4,6 миллиона евро, но не получил положительного ответа от представителя игрока.

В нынешнем сезоне Инсинье провел восемь матчей за "Наполи" в чемпионате Италии, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

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В статье: Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье Интер
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