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Инсинье уже в ближайшее трансферное окно может перейти в Интер
Агент игрока уже встретился с представителями клуба
Фото: Goal.com
Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье может перейти в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, агент 30-летнего итальянца Винченцо Писакане встретился с представителями миланского клуба.
Контракт нападающего с неаполитанским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. "Наполи" предложил Инсинье новое контракт с зарплатой 4,6 миллиона евро, но не получил положительного ответа от представителя игрока.
В нынешнем сезоне Инсинье провел восемь матчей за "Наполи" в чемпионате Италии, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
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