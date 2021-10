Команда Моуриньо впервые пропустила 6 голов

"Рома" в гостях в матче Лиги конференций уступила норвежскому "Буде-Глимту" 1:6. Впервые в истории команда Жозе Моуриньо пропустила 6 мячей в одном матче, сообщает Opta.

1 - A José Mourinho side has conceded 6+ goals in a single game for the first time ever, in what is the 1008th match of his managerial career. Shock.



#UECL #BodoGlimtRoma