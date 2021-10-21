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Команда Моуриньо впервые пропустила 6 голов

Италия
(1 голосов)

Даже "Заря" пропустила в два раза меньше

Команда Моуриньо впервые пропустила 6 голов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Рома" в гостях в матче Лиги конференций уступила норвежскому "Буде-Глимту" 1:6. Впервые в истории команда Жозе Моуриньо пропустила 6 мячей в одном матче, сообщает Opta.

Это был 1008 матч для португальского менеджера. Ранее в Лиге конференций "Рома" выиграла 2 предыдущих встречи с общим счетом 8:1. В группе с "римлянами" играет "Заря" и "ЦСКА София".

Напомним, что Жозе Моуриньо стал тренером "Ромы" этим летом. В 12 матчах у "римлян" при "особенном" 9 побед и 3 поражения.

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В статье: Заря (Луганск) Жозе Моуриньо Рома (Рим) Будё-Глимт
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Комментарии (2)
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Болельщик39 (Харьков)
21.10.2021 в 23:01
Так что "Заря" ещё нормально сыграла с норвежцами)).
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Цап-царап (Харків)
21.10.2021 в 22:24
Отакий глімт...
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