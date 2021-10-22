Италия
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Торино побеждает Дженоа
Серия А. Девятый тур Турин. "Олимпико Гранде Торино" "Торино" - "Дженоа" 3:2 Голы: Санабрия 14, Побега 31, Брекало 77 - Дестро 70, Кайседо 81
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