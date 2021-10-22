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Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Торино побеждает Дженоа

Италия
(1 голосов)
Торино побеждает Дженоа

UA-Футбол
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Серия А. Девятый тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Дженоа" 3:2

Голы: Санабрия 14, Побега 31, Брекало 77 - Дестро 70, Кайседо 81

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