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Коваленко опустился на землю - Специя уступает в Генуе

Италия
Обновлено
(1 голосов)

1:2

Коваленко опустился на землю - Специя уступает в Генуе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Специя" 2:1

Голы: Гьяси 15 (автогол), Кандрева 36 - Верде 90+5

После предыдущего тура "Специя" грелась в лучах солнца. Особенно Виктор Коваленко. Он даже попал в сборные тура. Впрочем, новичок лиги "Салернитана" дома - это не старый лис лиги в гостях. "Сампдория" начала сезон слабо из-за ужасного календаря, набрала даже меньше очков, чем лигурийский сосед - шесть против семи. Зато сегодня отыграла взросло и цинично.

До перерыва "Специя" владела мячом 65 процентов времени. Коваленко играл в опорной зоне, дирижировал игрой. Игрой, лишенной воображения и скорости. "Дория" провела пару атак. Вначале Гьяси подправил в собственные ворота во время штрафного Кандревы (настоящий бардак), затем вброс аута, пас Габбьядини поперек поля, и Кандрева положил мяч в сетку.

Во втором тайме "Дория" решила сохранить преимущество. Можно сказать - поставила "автобус".  Как раз она умеет это делать. Получилось идеально. Даже можно отметить опасную контратаку.  Капуто, Кандрева и Берешински издевательски разыграли, но поляк попал в перекладину. Верде врезал с угла штрафной, но уже было слишком поздно.

17:6 по ударам, 71 процент владения мячом - все эти показатели "Специи" оказались не существенными.

Коваленко отыграл полный матч. Следует отметить его роль как опорника во владении мячом его команды. Проблема в том, что именно этого соперник и добивался. Обострений от украинца, как и от большинства игроков его команды, мы не увидели.

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В статье: Серия А
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
23.10.2021 в 00:35
не губився на полі, доволі впевнено відіграв
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0
0
doschukrovno (Ровно)
23.10.2021 в 00:04
Для чого цей дурний заголовок ? Коваленко в цьому матчі , як на мене , виглядав непогано .
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+2
-2
FC Energy (Новая Каховка)
23.10.2021 в 00:13
Провокаторы. А не было бы провокации - ты наверное и не написал бы.
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+1
0


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