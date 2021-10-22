Италия
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Коваленко опустился на землю - Специя уступает в Генуе
1:2
Getty Images/Global Images Ukraine
Генуя. "Луиджи Феррарис" "Сампдория" - "Специя" 2:1 Голы: Гьяси 15 (автогол), Кандрева 36 - Верде 90+5 После предыдущего тура "Специя" грелась в лучах солнца. Особенно Виктор Коваленко. Он даже попал в сборные тура. Впрочем, новичок лиги "Салернитана" дома - это не старый лис лиги в гостях. "Сампдория" начала сезон слабо из-за ужасного календаря, набрала даже меньше очков, чем лигурийский сосед - шесть против семи. Зато сегодня отыграла взросло и цинично. До перерыва "Специя" владела мячом 65 процентов времени. Коваленко играл в опорной зоне, дирижировал игрой. Игрой, лишенной воображения и скорости. "Дория" провела пару атак. Вначале Гьяси подправил в собственные ворота во время штрафного Кандревы (настоящий бардак), затем вброс аута, пас Габбьядини поперек поля, и Кандрева положил мяч в сетку. Во втором тайме "Дория" решила сохранить преимущество. Можно сказать - поставила "автобус". Как раз она умеет это делать. Получилось идеально. Даже можно отметить опасную контратаку. Капуто, Кандрева и Берешински издевательски разыграли, но поляк попал в перекладину. Верде врезал с угла штрафной, но уже было слишком поздно. 17:6 по ударам, 71 процент владения мячом - все эти показатели "Специи" оказались не существенными. Коваленко отыграл полный матч. Следует отметить его роль как опорника во владении мячом его команды. Проблема в том, что именно этого соперник и добивался. Обострений от украинца, как и от большинства игроков его команды, мы не увидели.
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
23.10.2021 в 00:35
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doschukrovno (Ровно)
23.10.2021 в 00:04
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