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Интер близок к продлению контракта с одним из лидеров
Других вариантов пока нет
Миланский "Интер" близок к тому, чтобы все-таки сохранить в команде одного из своего лидеров - полузащитника Николо Бареллу. Спортивный директор "неррадзурри" Джузеппе Маротта отметил, что вскоре соглашение будет продлено.
Новый контракт будет заключен на пять лет с увеличенной зарплатой. Отметим, что сейчас Николо зарабатывает в клубе 2,5 млн евро в год.
Также инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Ливерпуль" никогда не вступал в переговоры с "Интером" по трансферу Барелли, несмотря на слухи.
Напомним, что итальянец выступает за "неррадзурри" с июля 2019-го года. Он сезон провел в аренде с "Кальяри", а затем перешел в "Интер" за 32,5 млн евро (плюс 12 млн евро за аренду). Сейчас его трансферная стоимость составляет 65 млн евро, а текущий контракт действителен до 2024-го года.
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