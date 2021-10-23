Интер близок к продлению контракта с одним из лидеров

Миланский "Интер" близок к тому, чтобы все-таки сохранить в команде одного из своего лидеров - полузащитника Николо Бареллу. Спортивный директор "неррадзурри" Джузеппе Маротта отметил, что вскоре соглашение будет продлено.

Новый контракт будет заключен на пять лет с увеличенной зарплатой. Отметим, что сейчас Николо зарабатывает в клубе 2,5 млн евро в год.

Также инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Ливерпуль" никогда не вступал в переговоры с "Интером" по трансферу Барелли, несмотря на слухи.

Напомним, что итальянец выступает за "неррадзурри" с июля 2019-го года. Он сезон провел в аренде с "Кальяри", а затем перешел в "Интер" за 32,5 млн евро (плюс 12 млн евро за аренду). Сейчас его трансферная стоимость составляет 65 млн евро, а текущий контракт действителен до 2024-го года.