  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Смена тренера обвалила Салернитану
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Смена тренера обвалила Салернитану

Италия
(1 голосов)

Пропускает четыре дома от такого же новичка

Серия А. Смена тренера обвалила Салернитану

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Серия А. Девятый тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Эмполи" 2:4

Голы: Раньери 48, Исмаили 55 (автогол) - Пинамонти 2, 45 (пен.), Кутроне 11, Страндберг 13 (автогол)

Вроде бы уже "Салернитана" начала привыкать к Серии А, понимать требования этой лиги. Набрала четыре очка, уступила сильным "Сассуоло" и "Аталанте" лишь со счетом 0:1, играя хорошо. Хорошо провела и первый тайм матча в Специи. Однако во втором тогда пропустила дважды и проиграла, в клубе решили уволить со скандалом Фабрицио Кастори с поста главного тренера, назначив вместо него Стефано Колантуоно. И эта смена в первом матче не привела к успеху. Матче важном, против такого же новичка.

По владению мячом хозяева явно доминировали. Но пропустили уже на второй минуте. Бандинелли прорвался от центра поля и выложил Пинамонти. На 11-ой уже Хаас выложил Кутроне. На 13-ой "кросс" Хендерсона Страндберг срезал не туда. Страндберг также привез пенальти. А погоня во втором тайме была безнадёжной. Разве что Франк Рибери прострелил на Раньери, а также Исмаили привез автогол. 

Тренер "Эмполи" Аурелио Андреаццоли заявил перед матчем, что победа в нем стоит четыре очка. Теперь его команда в шести над зоной вылета и в восьми над 20-ым местом "Салернитаны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Салернитана Эмполи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...