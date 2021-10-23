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Серия А. Смена тренера обвалила Салернитану
Пропускает четыре дома от такого же новичка
Getty Images / Global Images Ukraine
Серия А. Девятый тур Салерно. "Стадио Ареки" "Салернитана" - "Эмполи" 2:4 Голы: Раньери 48, Исмаили 55 (автогол) - Пинамонти 2, 45 (пен.), Кутроне 11, Страндберг 13 (автогол) Вроде бы уже "Салернитана" начала привыкать к Серии А, понимать требования этой лиги. Набрала четыре очка, уступила сильным "Сассуоло" и "Аталанте" лишь со счетом 0:1, играя хорошо. Хорошо провела и первый тайм матча в Специи. Однако во втором тогда пропустила дважды и проиграла, в клубе решили уволить со скандалом Фабрицио Кастори с поста главного тренера, назначив вместо него Стефано Колантуоно. И эта смена в первом матче не привела к успеху. Матче важном, против такого же новичка. По владению мячом хозяева явно доминировали. Но пропустили уже на второй минуте. Бандинелли прорвался от центра поля и выложил Пинамонти. На 11-ой уже Хаас выложил Кутроне. На 13-ой "кросс" Хендерсона Страндберг срезал не туда. Страндберг также привез пенальти. А погоня во втором тайме была безнадёжной. Разве что Франк Рибери прострелил на Раньери, а также Исмаили привез автогол. Тренер "Эмполи" Аурелио Андреаццоли заявил перед матчем, что победа в нем стоит четыре очка. Теперь его команда в шести над зоной вылета и в восьми над 20-ым местом "Салернитаны".
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