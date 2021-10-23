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Правнук Муссолини попал в заявку Лацио на матч с Вероной
Только бы обошлось без фашизма
Getty Images
Римский "Лацио" заявил на матч 9-го тура Серии А против "Вероны" молодого Романо Флориани Муссолини.
18-летний футболист, который выступает на позиции правого защитника, является правнуком итальянского диктатора и идеолога фашизма Бенито Муссолини.
Наставник "Лацио" Маурицио Сарри пригласил защитника во взрослую команду для возможной замены Франческо Ачерби или Луиса Фелипе.
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Источник:Il Messaggero
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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
23.10.2021 в 20:53
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янковский ян (Запорожье)
23.10.2021 в 20:26
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