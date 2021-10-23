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Правнук Муссолини попал в заявку Лацио на матч с Вероной

Италия
(2 голосов)

Только бы обошлось без фашизма

Правнук Муссолини попал в заявку Лацио на матч с Вероной

Getty Images

Новина українською

Римский "Лацио" заявил на матч 9-го тура Серии А против "Вероны" молодого Романо Флориани Муссолини.

18-летний футболист, который выступает на позиции правого защитника, является правнуком итальянского диктатора и идеолога фашизма Бенито Муссолини.

Наставник "Лацио" Маурицио Сарри пригласил защитника во взрослую команду для возможной замены Франческо Ачерби или Луиса Фелипе.

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В статье: Лацио (Рим) Маурицио Сарри Верона
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Источник:
Il Messaggero

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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
23.10.2021 в 20:53
Удачи!Легенда!!’
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янковский ян (Запорожье)
23.10.2021 в 20:26
Поклонение от фанатов Лацио гарантировано
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