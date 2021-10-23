Ибра - первый после Тотти с сезона 2004/05, кто сделал ассист в 40+ лет

В матче 9-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде играет против "Болоньи" (0:2, второй тайм).

Златан Ибрагимович принял участие в первом голе "россонери" в этом поединке - шведский форвард сделал ассист на Рафаэля Леау на 16-й минуте встречи.

Таким образом, Ибра сделал голевую передачу в игре национального первенства Италии в возрасте 40 лет и 20 дней.

За последние 17 лет (с сезона 2004/05) подобное удавалось лишь экс-капитану римской "Ромы" Франческо Тотти - "император" оформил результативную передачу в игре с "Торино" в 2017 году - в возрасте 40 лет и 145 дней.