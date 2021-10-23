Серия А. Милан чуть не упустил победу против девятерых, но вновь включил характер

Серия А. Девятый тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Милан" 2:4

Голы: Ибрагимович 49 (автогол), Барроу 52 - Леау 16, Калабрия 35, Беннасер 84, Ибрагимович 90

"Болонья": Скорупски, Сумаро, Медель (Орсолини 87), Теат, Де Сильвестри, Домингес (Схутен 63), Сванберг, Хики (Дайкс 63), Сориано, Барроу (Бинкс 63), Арнаутович (Сантандер 83)

"Милан": Татарушану, Калабрия, Томори, Кьер, Балло-Туре (Калулу 85), Тонали (Бакайоко 46), Беннасер, Кастильехо (Салемакерс 46), Крунич (Жиру 60), Леау, Ибрагимович

Предупреждения: Арнаутович 34 - Тонали 46, Калабрия 61, Салемакерс 67

Удаления: Сумаро 20 (прямая красная), Сориано 58 (прямая красная)

Выступление в Бергамо против "Аталанты" было пиком "Милана" в нынешнем сезоне. Правда, уже тогда он жестоко страдал от эпидемии травм. А слишком быстро после того пика наступило падение в качественном плане. Похоже, команда просто выдохлась. Против "Вероны" она отыграла ужасный первый тайм и лишь во втором проснулась и вышла с 0:2 на 3:2. В Порту в Лиге Чемпионов отыграла уже весь матч плохо и проиграла. Провалила большой отрезок матча и в Болонье. Хотя и здесь включила характер в концовке.

"Болонья" проиграла "Милану" пять предыдущих матчей, в восьми из девяти пропустила от него два мяча и более. Первый тайм продолжал серии. Хотя начали его активнее хозяева, с начала сезона набравшие дома десять очков без поражений. Ошибка второго вратаря гостей Татарушану чуть не привела к голу. Но на 16-ой минуте прошла контратака, Ибрагимович, впервые в сезоне вышедший в стартовом составе, бросил в прорыв слева Леау, а тот пробил с рикошетом от Меделя. А на 20-ой Сумаро остановил прорыв Крунича к воротам толчком сзади.

В численном большинстве "россонери" не форсировали события, играли медленно. Контратаки соперника были опаснее, Арнаутовича в последний момент опередил Татарушану. Тем не менее, фаворит дождался своего. Ошибся на выходе уже Скорупски, Кастильехо добил в защитника, а Калабрия - уже в сетку.

Второй тайм начался шоком. Златан переправил угловой в собственные ворота, Барроу замкнул пас Сориано вразрез. На поле творилось что-то невероятное. Даже удаление еще одного игрока "Болоньи" (Сориано наступил на ногу Балло-Туре) мало что изменило. Даже вдевятером хозяева играли смелее и интереснее, чем гости, которые то ли не понимали, что делать, то ли уже потеряли все силы. Лишь в последние минут 15 они начали давить. Впрочем, этого им хватило. В итоге удаления повлияли. Силы у хозяев закончились.

Удар головой Жиру еще блестяще вытащил Скорупски, в ответ Арнаутович даже вышел один-на-один, но проиграл дуэль. на 84-ой минуте угловой, мяч выбит плохо, и Беннасер с полулета из района линии штрафной забивает. А на 90-ой Ибра реабилитировался, завершив контратаку (пас Беннасера) техничным ударом оттуда же.

В сотом матче Стефано Пиоли во главе "Милана" игроки чуть сами не разбили подарок, который приготовили ему. Но в итоге сохранили его, сохранили победу. Как бы ни было сложно команде сейчас, она с восемью победами и ничьей в девяти первых турах сезона. Это повторение клубного рекорда, установленного в сезоне 1954/55.