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Моуринью: Я не мудак, я очень уважаю владельцев Ромы

Италия
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(1 голосов)

Слова поддержки от португальца

Моуринью: Я не мудак, я очень уважаю владельцев Ромы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью в очередной раз взял вину на себя в недавнем поражении в матче Лиги конференций, а также выразил поддержку текущем руководству клуба:

"Я единственный ответственный за 6:1 против “Буде/Глимта”. Я не мудак, я очень уважаю владельцев и правления клуба. Кто-то в прошлом наполнил свои карманы за счет того, что "Рома" попала в катастрофу... и теперь он смеется", - сказал Моуринью.

Напомним, что прошлым летом Жозе подписал контракт с "Ромой" на три сезона. Сейчас "волки" занимают четвертое место в Серии А, а также идут вторыми в квартете Лиги конференций.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (3)
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zafo35
24.10.2021 в 11:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Serega1111 (Киев)
24.10.2021 в 09:45
Интересно, как это звучало в оригинале?
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Pacifist (Chiang Mai)
24.10.2021 в 11:18
Stronzo. Он там в третьем лице о себе говорил, Mourinho non è uno stronzo e ha rispetto per i Friedkin.
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