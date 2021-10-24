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Моуринью: Я не мудак, я очень уважаю владельцев Ромы
Слова поддержки от португальца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью в очередной раз взял вину на себя в недавнем поражении в матче Лиги конференций, а также выразил поддержку текущем руководству клуба:
"Я единственный ответственный за 6:1 против “Буде/Глимта”. Я не мудак, я очень уважаю владельцев и правления клуба. Кто-то в прошлом наполнил свои карманы за счет того, что "Рома" попала в катастрофу... и теперь он смеется", - сказал Моуринью.
Напомним, что прошлым летом Жозе подписал контракт с "Ромой" на три сезона. Сейчас "волки" занимают четвертое место в Серии А, а также идут вторыми в квартете Лиги конференций.
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