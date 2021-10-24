Моуринью: Я не мудак, я очень уважаю владельцев Ромы

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью в очередной раз взял вину на себя в недавнем поражении в матче Лиги конференций, а также выразил поддержку текущем руководству клуба:

"Я единственный ответственный за 6:1 против “Буде/Глимта”. Я не мудак, я очень уважаю владельцев и правления клуба. Кто-то в прошлом наполнил свои карманы за счет того, что "Рома" попала в катастрофу... и теперь он смеется", - сказал Моуринью.

Напомним, что прошлым летом Жозе подписал контракт с "Ромой" на три сезона. Сейчас "волки" занимают четвертое место в Серии А, а также идут вторыми в квартете Лиги конференций.