Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер - Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча Серии А
Стрим великого итальянского дерби на UA-Футбол!
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.
За последние десять лет чемпионат Италии выигрывали только две команды: девять раз подряд "Ювентус" и в прошлом сезоне "Интер". Обе команды сейчас не в лидерах Серии А, но однозначно стремятся вернуться на вершину. А ещё это наиболее легендарное противостояние в итальянском футболе, хоть команды представляют разные города, у которого даже есть своё название: Derby d'Italia. Более ста лет соперничества сегодня продолжится снова. И вы можете следить за этой игрой бесплатно в нашем стриме!
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 октября – в 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Моуринью: Я не мудак, я очень уважаю владельцев Ромы
- Сеанс бразильской магии в мадридском варьете: день, когда Бернабеу аплодировал Роналдиньо
- Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура Ла Лиги
- И это не игра слов. Аллегри дал пинок под зад игроку Ювентуса прямо во время дерби
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО