Интер - Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча Серии А

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

За последние десять лет чемпионат Италии выигрывали только две команды: девять раз подряд "Ювентус" и в прошлом сезоне "Интер". Обе команды сейчас не в лидерах Серии А, но однозначно стремятся вернуться на вершину. А ещё это наиболее легендарное противостояние в итальянском футболе, хоть команды представляют разные города, у которого даже есть своё название: Derby d'Italia. Более ста лет соперничества сегодня продолжится снова. И вы можете следить за этой игрой бесплатно в нашем стриме!

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко