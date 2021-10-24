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Интер - Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча Серии А

Италия
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Стрим великого итальянского дерби на UA-Футбол!

Интер - Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча Серии А

UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

За последние десять лет чемпионат Италии выигрывали только две команды: девять раз подряд "Ювентус" и в прошлом сезоне "Интер". Обе команды сейчас не в лидерах Серии А, но однозначно стремятся вернуться на вершину. А ещё это наиболее легендарное противостояние в итальянском футболе, хоть команды представляют разные города, у которого даже есть своё название: Derby d'Italia. Более ста лет соперничества сегодня продолжится снова. И вы можете следить за этой игрой бесплатно в нашем стриме!

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Италия)
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