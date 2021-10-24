Серия А. Фирменного удара Малиновского Аталанте не хватило

Серия А. Девятый тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Удинезе" 1:1

Голы: Малиновский 56 - Бету 90+3

"Аталанта": Муссо, Де Роон, Паломино, Ловато, Дзаппакоста, Пашалич (Копмейнерс 74), Фройлер, Пеццелла, Малиновский (Скальвини 85), Иличич (Миранчук 64), Сапата (Муриэль 64)

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Нуйтинк (Форестьери 82), Самир, Стригер-Ларсен (Соппи 76), Уолас, Макенго (Арслан 64), Удоджи, Молина (Саксесс 64), Бету, Пуссетто (Самарджич 76)

Предупреждения: Ловато 76, Пеццелла 78 - Самир 17, Пуссетто 58

Джан Пьеро Гасперини видел в девятом туре возможность для своей "Аталанты" подняться повыше в турнирной таблице. Указывая на очные матчи прямых конкурентов. Вместе с тем, его команда скорее подходила к матчу уставшей и удрученной. Поражение в Манчестере в Лиге Чемпионов после того, как вела со счетом 2:0, вызвало сильное разочарование. Уж точно удручали потери в обороне - Хатебур, Гозенс, Демираль, Джимсити, Толой, Меле. Пришлось даже заглянуть на край скамьи запасных и вытащить оттуда Пеццеллу и Ловато.

"Удинезе" собирался воспользоваться этим. Он проиграл бергамцам шесть из семи последних матчей, в том числе со счетом 1:7 два года тому. Правда, после этого проиграл дважды со счетом 2:3 и вытащил ничью, то есть боролся. Ему нужны очки после трех поражений и двух ничьих. Кстати, ничьи были добыты в самой концовке, то есть бороться он умеет. Боролся и сегодня. И вновь добыл ничью в концовке.

Первые 35 минут матча фриуланцы и вовсе выиграли по ударам по воротам со счетом 7:0. При том, что владели мячом лишь 24 процента времени. Говоря проще - "автобус" и эффективные контратаки. Бергамцы выглядели истощенными, застрявшими. Руслан Малиновский (вернулся в "старт" после двух матчей подряд, которые начинал в запасе) и Йосип Иличич играли слишком глубоко и слишком близко к флангам. А Удоджи неплохо замыкал головой. Молина даже упустил супершанс, замкнув пас Бету (правду говоря, не лучший) в падении в стойку.

Лишь в концовке тайма у хозяев начало кое-что получаться. Иличич также попал в стойку, а далее Сильвестри выцарапал с линии. Малиновский классно забросил на ход Пашаличу в левую часть штрафной, а тот пробил во вратаря.

В начале второго тайма "Аталанта" решила сыграть по плану соперника. Выманивала его вперед, усыпляла и шла в контратаку. Получилось. Сработали и явные указания Гасперини по смещению Малиновского и Иличича в центр и вперед. Вначале они разыграли, и словенец чуть не попал из полукруга перед штрафнoй. Затем в том же районе украинец получил мяч от Пашалича и хлестко пробил низом. Попал в дальний угол. Его второй гол в сезоне.

Далее хозяева комбинировали такую же игру со владением мячом. Рискованно. Особенно - учитывая их проблемы в обороне. Правда, поначалу все казалось под контролем. Но в самой концовке, уже после ухода Малиновского, "Удинезе" вновь ударил. Вначале все застыли в штрафной, от Ловато мяч катился в ворота. Тогда Муссо пополз назад и успел выбить его с линии. На третьей добавленной минуте Хуан также вышел из ворот плохо и на этот раз шансов успеть не было. Бету внешне легко замкнул головой навес с углового.

"Аталанта" одержала лишь одну победу в пяти домашних матчах в лиге с начала сезона. Такого плохого старта не было 17 лет. На всех полях Серии А она победила лишь однажды в последних четырех. В целом ее старт плохой. Полагаться на великолепные удары одного игрока слишком самонадеянно. Потому по итогам тура она и может опуститься даже на восьмое место.

Малиновский после забитого мяча хорошо разворачивал атаки. Его удар издали заблокировали, из правой части штрафной - отбил вратарь. Поле он покидал под овацию болельщиков. Не его вина в этом результате.