Удар Малиновского и позднее спасение. Аталанта - Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Удинезе, которые встречались в девятом туре итальянской Серии А. Команда из Бергамо забила в начале второго тайма - очередной дальний удар удался Руслану Малиновскому. Но Аталанта не удержала преимущество, пропустив перед финальным свистком.

Итальянская Серия А. Девятый тур

Аталанта - Удинезе 1:1

Голы: Малиновский 56 - Бету 90 + 4