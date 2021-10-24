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Удар Малиновского и позднее спасение. Аталанта - Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Аталанта - Удинезе, чемпионат Италии, 24 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Удинезе, которые встречались в девятом туре итальянской Серии А. Команда из Бергамо забила в начале второго тайма - очередной дальний удар удался Руслану Малиновскому. Но Аталанта не удержала преимущество, пропустив перед финальным свистком.
Итальянская Серия А. Девятый тур
Аталанта - Удинезе 1:1
Голы: Малиновский 56 - Бету 90 + 4
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