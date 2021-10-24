  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Удар Малиновского и позднее спасение. Аталанта - Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Удар Малиновского и позднее спасение. Аталанта - Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Аталанта - Удинезе, чемпионат Италии, 24 октября 2021

Удар Малиновского и позднее спасение. Аталанта - Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Удинезе, которые встречались в девятом туре итальянской Серии А. Команда из Бергамо забила в начале второго тайма - очередной дальний удар удался Руслану Малиновскому. Но Аталанта не удержала преимущество, пропустив перед финальным свистком.

Итальянская Серия А. Девятый тур
Аталанта - Удинезе 1:1
Голы: Малиновский 56 - Бету 90 + 4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...