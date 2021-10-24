Гасперини: Понятия не имею, почему меня удалили. Судьи - действительно проблема

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после матча 9-го тура Серии А с "Удинезе" (1:1).

"Я ни на кого не злился и понятия не имею, почему меня удалили. Рефери пришел меня удалять, я ничего не сказал, а потом получил красную. На боковой линии никто ни на что не жаловался.

Судьи действительно проблема. Они никогда не объясняются и не признают ошибки. Они тоже профессионалы, так что позвольте им быть профессионалами, как нам.

Пусть они приходят и общаются с медиа, потому что я понятия не имею, что, по его мнению, он слышал или видел. Пора им перестать защищаться", – сказал Гасперини.