  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гасперини: Понятия не имею, почему меня удалили. Судьи - действительно проблема
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасперини: Понятия не имею, почему меня удалили. Судьи - действительно проблема

Италия
(1 голосов)

Коуч не понимает действий рефери

Гасперини: Понятия не имею, почему меня удалили. Судьи - действительно проблема

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после матча 9-го тура Серии А с "Удинезе" (1:1).

"Я ни на кого не злился и понятия не имею, почему меня удалили. Рефери пришел меня удалять, я ничего не сказал, а потом получил красную. На боковой линии никто ни на что не жаловался.

Судьи действительно проблема. Они никогда не объясняются и не признают ошибки. Они тоже профессионалы, так что позвольте им быть профессионалами, как нам.

Пусть они приходят и общаются с медиа, потому что я понятия не имею, что, по его мнению, он слышал или видел. Пора им перестать защищаться", – сказал Гасперини.

Добавим, что на 91-й минуте судья дал тренеру красную карточку, а на 94-й "Удинезе" сравнял счет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джанпьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football-italia

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...