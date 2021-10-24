Серия А. Рома - Наполи 0:0. Команда Моуриньо сохранила лицо

Серия А. Девятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Наполи" 0:0

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Винья, Кристанте, Верету, Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян (Эль-Шаарави 66), Абрахам (Шомуродов 86)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Руис, Ангисса, Зелински (Элмас 71), Политано (Лосано 71), Инсинье (Мертенс 81), Осимхен

Предупреждения: Абрахам 30, Карсдорп 90+3, Манчини 90+4, Верету 90+4 - Мертенс 90+5

Главный арбитр: Давиде Масса

Солнечное дерби считается самым веселым и непредсказуемым в Италии. В 2016-19 годах в нем побеждали почти только гости, в трех последних матчах - "Наполи". Форма команд в нем не важна. Сегодня еще добавился приезд Лучано Спаллетти к "Роме", болельщики которой до сих пор не простили ему окончание карьеры Франческо Тотти. Хотя и сам тренер заявил, что "волки" никогда не будут его врагом. Ну и присутствие Жозе Моуриньо добавляет жару любому матчу. Тем более добавляли последние результаты обеих команд.

Неаполитанцы начали сезон в лиге восемью победами подряд, то есть повторением рекорда клуба. Они пребывают в эйфории. В четверг также добыли дебютную победу в Лиге Европы. Хотя в их последних матчах заметны сложности, усталость. Ну а римляне после 1:6 в ЛЕ в Норвегии (в целом у них три поражения в пяти последних матчах) и комментариев Моуриньо бушуют. Португалец в излюбленном стиле смешал с грязью собственных запасных и предыдущих владельцев "Ромы". Было очень интересно посмотреть, как повлияет такая буря.

"Рома" выиграла в этом сезоне все шесть домашних матчей во всех турнирах. "Наполи" выиграл восемь из девяти последних гостевых с одной ничьей. Обе на "Олимпико" были в своей стихии. И эти стихии до перерыва нейтрализовали друг друга. Первые начали лучше, перехватывали мячи, выглядели более собранными. Пеллегрини был заблокирован в 15-ти метрах от ворот, Дзаньоло чуть не попал головой. Затем вторые завладели инициативой, Инсинье дважды и Зелински пробивали издали, Осимхена заблокировали перед вратарем.

Получалось ровно и скучно. Слишком осторожно. Первый удар в створ ворот состоялся лишь на 45-ой минуте. А по-настоящему опасной была лишь контратака на 28-ой. Кристанте вывел Абрахама на вратаря, но тот, хромая на одной ноге, в ворота не попал.

Проснулась игра лишь на 60-ой минуте. Осимхен, замыкая прострел, въехал вместе с мячом и двумя защитниками в стойку, а добивание Руи отчаянно заблокировали. Сразу же Виктор ударом головой задел перекладину. "Рома" также взяла слово, в последние полчаса комбинировала интереснее соперника, особенно на флангах. В самой концовке даже давила. Пеллегрини замкнул заброс слета с линии вратарской, Манчини головой - подачу штрафного. Оспине явно повезло, что оба не попали.

"Наполи" теряет первые очки в сезоне. Когда-то это должно было случиться. Логично, что на сложном выезде. Вряд ли там особо озабочены. Скорее некоторыми игровыми проблемами, чем этим результатом. А Моуриньо хотел просто отыграть солидно, сохранить лицо, не провалиться, не проиграть после 1:6. В конце концов, прервать серию личных поражений в Топ-матчах в Англии и Италии, которая достигла девяти. Удалось. По игре его команда никак не уступила. Даже выглядела получше соперника.