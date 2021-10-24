Серия А. Интер - Ювентус 1:1. Перемирие в новой войне

Серия А. Девятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус" 1:1

Голы: Джеко 17 - Дибала 89 (пен.)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла (Весино 90+1), Чалханоглу (Гальярдини 61), Перишич (Думфриз 72), Джеко, Лаутаро Мартинес (Санчес 72)

"Ювентус": Щесны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Локателли (Артур 83), МакКенни (Жорже 83), Куадрадо (Кьеза 65), Бернардески (Бентанкур 18), Кулушевски (Дибала 65), Мората

Предупреждения: Барелла 40, Перишич 71 - Сандро 44, Кьеллини 90+4

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Скудетто "Интера" прервало гегемонию "Ювентуса" и вдохнуло новую жизнь в Дерби Италии. Теперь это матч равных команд, чемпионов, желающих выиграть чемпионат вновь. Потому сегодняшний матч ожидался с большим интересом. Тем более - из-за тенденций команд. Миланцы Симоне Индзаги играют очень ярко, забили 23 мяча в восьми турах Серии А, но пропускали в семи из них. Играют отлично дома и слабо в гостях. Туринцы Массимилиано Аллегри начали сезон ужасно, но уже не проигрывали в восьми матчах подряд во всех турнирах, побеждали в шести.

Все говорили о том, что матч девятого тура не будет решающим. С другой стороны, предыдущий очный в лиге на "Сан Сиро" (2:0), как заявляли в "Интере", стал переломным на пути к Скудетто. Сейчас и хозяева пытались переломить неуверенность в проекте Индзаги, в его обороне. А гости после четырех побед подряд в лиге и Лиге Чемпионов со счетом 1:0 желали окончательно заявить о возвращении футбола Аллегри, обороны Аллегри. Достижений Аллегри против "Интера", которого переиграл с "Юве" шесть раз при лишь одном поражении в основное время.

Аллегри говорил о том, что его команда полюбила 1:0, что построена играть на контратаках. До этого матча в девяти подряд она забивала первой, что позволяло так играть. Здесь также могла. При розыгрыше штрафного Ханданович плохо отбил удар Мораты. Ему повезло со слабым добиванием оппонента. А вот с голом "Интеру" не сказать, что повезло. Он его заслужил, выглядя в дебюте матча солиднее, доминируя, атакуя. Хотя попадание в стойку - всегда везение. Выстрел Чалханоглу попал, и Джеко добил, забив свой седьмой гол в сезоне.

Переломить игру туринцы очень долго не могли. Преимущество миланцев в центре поля было ощутимым. Пользуясь им, они держали мяч. При этом никуда не спешили. Прежде всего останавливая соперника. По сути, они играли в стиле "Ювентуса". Сам "Ювентус" решений не находил, не понимал, что делать. А это превращало игру в весьма скучную. Наверное, и не нужно упоминать о неточной попытке Куадрадо, неточном ударе головой Джеко в каждом из таймов, запоротой контратаке Перишича, неточном ударе головой Мораты с наконец-то голевой позиции.

Лишь в последней четверти матча, после выхода на поле не готовых играть больше Кьезы и Дибалы, гости серьезно придавили. Создать что-либо, кроме штрафного Пауло, плохо отбитого Хандановичем, им не удалось. Но давление чувствовалось. И оно сыграло. Дебютант Дерби Италии Думфриз не случайно сидит в запасе за спиной Дармиана. Здесь он вышел на замену и попал по ноге Алексу Сандро. Из-за чего ВАР позвал Маурицио Мариани к экранам. Попал легко, бразилец дорисовал, но контакт был и в штрафной. Дибала оформил ничью.

"Интер" потерял очки в лиге в четырех матчах. Во всех он забивал первым, и до 20-ой минуты. Играть на удержание он не способен. Конечно, его форумы взорвутся новой порцией обвинений в адрес судейства, но ему нужно было добивать "Ювентус", когда тактически переигрывал его в течение трех четвертей матча. А "Юве", как и в большинстве матчей этого сезона, гораздо больше доволен результатом, чем игрой. В любом случае, новая война за гегемонию в Италии продолжится и после этого боя, который завершился перемирием.