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Пенальти спасает Старую синьору от поражения. Видео голов и обзор матча Интер - Ювентус 1:1

Италия
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Пенальти спасает Старую синьору от поражения. Видео голов и обзор матча Интер - Ювентус 1:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Два последних чемпиона страны вчера встречались в Милане в легендарном Дерби Италии. "Интер" первым открыл счёт в первой четверти игры благодаря точному удару летнего новичка команды Эдину Джеко. Победный результат "чёрно-синие" удерживали до последних минут, но покинуть поле в качестве победителей не удалось. На 88-й минуте арбитр назначил пенальти после просмотра ВАР, который реализовал Пауло Дибала.

После девяти туров "Интер" занимает третью строчку в таблице Серии А, отставая от лидера, "Наполи", на семь очков. "Ювентус" пока только шестой, в трёх баллах от "Интера" и в десяти от первой позиции.

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"Интер" - "Ювентус" 1:1
Голы: Джеко 17 - Дибала 89 (пен.)

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан)
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