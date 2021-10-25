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Пенальти спасает Старую синьору от поражения. Видео голов и обзор матча Интер - Ювентус 1:1
Без удалений не обошлось: красную карточку получил наставник хозяев Симоне Индзаги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Два последних чемпиона страны вчера встречались в Милане в легендарном Дерби Италии. "Интер" первым открыл счёт в первой четверти игры благодаря точному удару летнего новичка команды Эдину Джеко. Победный результат "чёрно-синие" удерживали до последних минут, но покинуть поле в качестве победителей не удалось. На 88-й минуте арбитр назначил пенальти после просмотра ВАР, который реализовал Пауло Дибала.
После девяти туров "Интер" занимает третью строчку в таблице Серии А, отставая от лидера, "Наполи", на семь очков. "Ювентус" пока только шестой, в трёх баллах от "Интера" и в десяти от первой позиции.
"Интер" - "Ювентус" 1:1
Голы: Джеко 17 - Дибала 89 (пен.)
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