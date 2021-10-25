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Индзаги: Ювентус мог забить Интеру исключительно с пенальти – мы полностью контролировали матч

Италия
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Симоне на связи

Индзаги: Ювентус мог забить Интеру исключительно с пенальти – мы полностью контролировали матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал итоги поединка Серии А против "Ювентуса" (1:1). Напомним, при счете 1:0 в пользу "нерадзурри" арбитр назначил пенальти в ворота "Интера", прибегнув к помощи VAR – Дибала сравнял счет с 11-метрового. Симоне за эмоции был удален. Цитирует Индзаги Football Italia.

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"Я думаю, что "Ювентус" мог забить "Интеру" исключительно вот так, с пенальти. Расстраивает, что мы потеряли 2 очка, ведь "Интер" полностью контролировал события на поле, ничего не позволял "бьянконери".

"Наши болельщики тоже заслуживали большего. Мое поведение было неуместным, но в тот момент мне казалось, что просмотр VAR не нужен. Многие бы тренеры разозлились на моем месте".

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
Football Italia

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