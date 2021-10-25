Экс-защитник Интера – про 1:1 в Дерби Италии: С Лукаку нерадзурри выиграли бы со счетом 3:0

Бывший защитник миланского "Интера" Джузеппе Бергоми прокомментировал итог поединка Серии А между "Интером" и "Ювентусом" (1:1) в рамках 9-го тура. Цитирует Бергоми Sky Sport Italia.

"Интер" играл лучше, чем "Ювентус". Я не помню ударов в створ от "Юве". С Лукаку эта игра закончилась бы со счетом 3:0, я убеждем в этом. Единственным, кто был по-настоящему вовлечен в игру, был Никола Барелла, в конце у него были судороги".