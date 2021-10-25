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Экс-защитник Интера – про 1:1 в Дерби Италии: С Лукаку нерадзурри выиграли бы со счетом 3:0
Ромелу не хватает
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник миланского "Интера" Джузеппе Бергоми прокомментировал итог поединка Серии А между "Интером" и "Ювентусом" (1:1) в рамках 9-го тура. Цитирует Бергоми Sky Sport Italia.
"Интер" играл лучше, чем "Ювентус". Я не помню ударов в створ от "Юве". С Лукаку эта игра закончилась бы со счетом 3:0, я убеждем в этом. Единственным, кто был по-настоящему вовлечен в игру, был Никола Барелла, в конце у него были судороги".
"Конечно, нападающие работают по-другому, не хватает человека, который бы создавал глубину. Но я все равно видел контроль со стороны "Интера".
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