Слишком осторожные гранды, бурные остальные. Итоги девятого тура Серии А

Торино - Дженоа 3:2

Сампдория - Специя 2:1

Салернитана - Эмполи 2:4

Сассуоло - Венеция 3:1

Болонья - Милан 2:4

Аталанта - Удинезе 1:1

Фиорентина - Кальяри 3:0

Эллас Верона - Лацио 4:1

Рома - Наполи 0:0

Интер - Ювентус 1:1

Четыре удалённых тренера, 36 голов, позор одного из грандов, почти позор другого, автогол Златана Ибрагимовича, покер Джованни Симеоне - девятый тур Серии А получился невероятно бурным. А также историческим. Впервые с 21-го тура сезона 2018/19, то есть с января 2019-го года, лишь один из грандов, из Топ-7 последних лет, одержал победу. Отличился "Милан". Правда, два центральных матча тура получились не бурными, а наоборот - осторожными и довольно банальными.

"Интер" - "Ювентус"

В Серии А началась новая эра. Отобрав Скудетто у "Ювентуса" после девяти лет, "Интер" уверен в своей способности сделать это вновь. Как и другие гранды. Поэтому Дерби Италии воспринимают как равную битву, как матч с повышенной важностью. Цена ошибки в нем по сравнению с, например, 2017-18 годами, подскочила в разы. Соответственно, обе команды подходят к нему осторожнее. Такое, осторожное, дерби мы и увидели. С минимумом опасных моментов, максимумом фолов и других остановок игры.

"Интер" начал мощно, забил, в первые 60-65 минут полностью переигрывал соперника. Но этим не воспользовался, предпочитая катать мяч, а затем и вовсе обороняться. Лучшая атака лиги и слабая оборона (уже восьмой матч лиги подряд с пропущенными) положилась на оборону и была наказана. "Ювентус" же, пропустив первым впервые за десять матчей, просто не знал, что делать, выглядел беспомощным. Симоне Индзаги был прав, когда сказал, что он был способен забить лишь одним путем - с пенальти. "Мы полностью контролировали игру".

Всё же есть вещи в Дерби Италии, которые не меняются. "Интер" не выиграл уже седьмое из последних восьми. Вновь потеряв результат в концовке. Всегда ему что-то мешает. Далеко не впервые помешали замены, в которых Массимилиано Аллегри силён. Выход Дамфриза привез пенальти, выход Дибалы реализовал. "Мы знали, что будет тяжёлая битва, поэтому с первых минут я выпустил мощного Кулушевски, а на замену - быстрых Кьезу и Дибалу". Аллегри также рад игре и ничьей, несмотря на такую бледность. Стратегически ничья в гостях - плюс.

Ну и как всегда, "Интер" жаловался на судейство. На Маурицио Мариани, вначале показавшего "играть далее" при стыке Думфриза с Сандро, а затем убеждённого ВАР в пенальти. Хотя непонятно, на что тут жаловаться. ВАР для того и существует, контакт был. Пенальти не стопроцентный, но реальный. Скорее, багаж прошлых решений в дерби в пользу "Ювентуса" повлиял на реакцию "Интера".

"Рома" - "Наполи"

"Рома" и "Наполи" также осторожничали. Хозяева подошли к Солнечному дерби израненными после бурь норвежского коллапса и высказываний Жозе Моуриньо. Они просто желали отогреться на солнце, сохранить лицо, не проиграть этому сопернику четвертый матч подряд. Сам португалец хотел прервать личную серию из девяти поражений в Топ-матчах. Гости же опасались сверхмотивации соперника, Лучано Спаллетти говорил, что ему не нравится играть против него сразу после 6:1. Кроме того, они после двух крайне тяжёлых побед и осознают, что сдали.

"Рома" должна быть довольна перекрытием грозных Виктора Осимхена и Лоренцо Инсинье. Более того, в центре поля, своей слабой зоне, она выглядела не хуже, а даже чуть лучше "Наполи", который отличается доминированием. Создала моменты. "Наполи" также создал, попадал в стойку. А в целом мы видели скучный напряженный матч с первым ударом в створ ворот на 45-ой минуте, обилием фолов и удалениями тренеров обеих команд. Матч команды, которая в этом сезоне дома лишь побеждала, против команды, которая в гостях не проигрывает с апреля.

Моуриньо заявил, что сильно устал от этой битвы даже на скамье запасных, что эмоционально после 1:6 всегда сложно и опасно. А Спаллетти говорил о желании победить без потери баланса, потому было так сложно и плотно. Защитник же гостей Калиду Кулибали призвал не недооценивать результат из-за гостевого матча, силы соперника и его желания реабилитироваться. Он был очень рад "сухому" матчу его команды.

"Наполи" теряет первые очки в сезоне в лиге, "Рома" впервые в сезоне во всех турнирах не побеждает дома, но обе скорее довольны этим 0:0.

"Аталанта"

Осторожничала и "Аталанта". Хотя здесь правильнее другие определения. Она в целом в плохой форме, была выхолощена после поражения в Манчестере в Лиге Чемпионов прежде всего психологически. Потеряла шесть ведущих игроков обороны, из-за чего пришлось выпускать глухих запасных. Дома побеждала лишь однажды, что вместе с отчётным матчем уже антирекорд 17-ти лет. Джан Пьеро Гасперини видел возможность из-за очных матчей грандов приблизиться к ним, обещал даже большую мотивацию из-за потерь в обороне. Но его команда разочаровала.

Бергамцы почти всё сделали неправильно. 35 первых минут с 0:7 по ударам по воротам при 76-ти процентах владения мячом дома против скромного "Удинезе" - полный провал. Если бы у фриуланцев играли лидеры атаки Деулофеу и Перейра - они бы довели свои контратаки до ума. После первого же забитого "Аталанта" с такой обороной начала играть на удержание. Выпустила юного защитника вместо игрока атаки. Против команды, которая дважды подряд вытащила ничью в концовке. Кроме того, свои контратаки во втором тайме "Аталанта" не довела до ума.

Гасперини говорил об абсурдном календаре, о потерях, о том, что его команда всё-таки доминировала и создала больше, чем соперник. А ещё больше - об арбитре, удалившем его. Об игре своей команды - мало.

"Лацио"

Перечитал абзацы критики "Аталанты" и подумал: "А что же тогда говорить о "Лацио"? Наверное, лучше ничего не говорить и не пытаться анализировать, а просто изумляться. Защитник команды Адам Марушич перед матчем говорил о крайней важности интенсивности, желания, настроя в Вероне, а также фланговой игры. В итоге не было никакого желания, настроя, а разорваны были римляне на флангах. Уже с 2:12 по ударам по воротам на 35-ой минуте. Им повезло не пропустить больше.

В последних девяти гостевых матчах лиги "Лацио" с победой, ничьей и семью поражениями. В том числе 0:3 в Болонье и 1:4 в Вероне в двух последних матчах. Дома же между этими матчами он победил "Рому" и "Интер". Будто на выезде из Рима что-то высасывает все силы и желание. Также очевидна проблема обороны. Впервые за 67 лет он без "сухих" матчей в первых девяти турах. Хотя Маурицио Сарри после матча назвал одну-единственную проблему - психологию.

"Меня удивила такая игра, потому что команда казалась понимающей важность матча, а затем растаяла как снег на солнце. "Верона" была просто намного более агрессивной".

После матча игроки закрылись в раздевалке, где пробыли больше часа. А затем Чиро Иммобиле объявил, что уходят на ритиро. То есть закрываются на базе.

"Милан"

Шансом, о котором говорил Гасперини, воспользовался другой ломбардийский клуб. "Милан" показал соседям, как побеждать при огромных кадровых потерях и как забивать (седьмой из последних восьми матчей лиги с более двух забитых), показал "Лацио", как побеждать в Болонье. Хотя и он страдал. В последнее время победы - над "Специей", "Вероной", "Болоньей" - приходится выгрызать, победу над "Аталантой" он чуть не потерял в концовке. В субботу умудрился пропустить дважды с 11-ю игроками против десяти и играть хуже 11-ю против девяти.

Впрочем, в итоге всё сложилось. Сложилось повторение рекорда клуба - восемь побед в первых девяти матчах сезона. У "россонери" нет бомбардира, героя, который тащит команду. Всегда появляется кто-то другой. В этом командная сила. Златан Ибрагимович в первом "старте" в сезоне привёз автогол, но и заработал гол и ассист, капитан Калабрия забил. Глухие критикуемые запасные Крунич и Балло-Туре заработали по красной карточке для соперника. А Исмаэль Беннасер на 84-ой минуте нанёс удар, которым "попал бы один раз из десяти".

Стефано Пиоли, отпраздновавший сотый матч во главе "Милана", признал, что его команда уже посчитала дело сделанным и прекратила играть. Но в итоге в который раз хвалил её характер.

Второй эшелон завёлся

В предыдущих турах я немало критиковал команды второго эшелона за упущенные возможности, неспособность вклиниться между Топ-7. Но в девятом туре они не упустили и вклинились. Даже "Болонья", играя вдевятером, заслужила лишь комплименты. Синиша Михайлович заявил, что чувствует, будто победила. "Если бы не этот момент магии Беннасера, мы бы победили. Мы играли лучше их".

Наставник "Удинезе" Лука Готти очень доволен работой команды по плану, особенно в первом тайме. Даже несколько разочарован не лучшей реализацией. Наставник "Вероны" Игор Тудор и вовсе восхищен, а такой игры, как выдал автор покера Джованни Симеоне, давно в футболе не видел. Хотя там нужно хвалить и блестящую игру Джанлуки Капрари в подыгрыше. Этот тандем зажёг. Да и хвалить всю команду и Тудора. Ведь в шести матчах под руководством хорвата команда забила восемнадцать мячей!!! Набрав 11 очков и победив обе римские команды.

Другие претенденты играли против аутсайдеров дома и были обязаны брать очки. Все взяли, хотя "Торино" и "Сампдория" запутались в конце, пропустили и в итоге выиграли лишь с разницей в один мяч. А вот "Фиорентина" совершенно не путалась и просто вынесла "Кальяри". Счёт на табло, статистика - 21:3 по ударам по воротам, 65 процентов владения мячом - говорит сама за себя. Не помешала и ситуация с Душаном Влаховичем, которого свои же сейчас освистывают из желания уйти. Пенальти у него взял пробить Бираги, а сам серб забил прямым штрафным.

Именно "Фиорентина" вклинилась в Топ-7, обойдя "Лацио".

Украинский след

Похоже, Гасперини собирался растягивать схему 5-4-1 "Удинезе" на флангах. В первом тайме его атакующие полузащитники Иличич и Малиновский были слишком прижаты к ним. И потому слишком удалены от штрафной. Отсюда ужасные 35 минут. Затем Руслан начал просыпаться, пошёл в центр, сразу же классно забросил на Пашалича (тот пробил во вратаря). Ну а во втором тайме уже разворачивал контратаки, комбинировал, играл динамично. Сравнял счёт соперник лишь после его ухода. Можно добавлять в коллекцию провальных замен украинца от Гасперини.

В целом Руслан нанёс три удара по воротам из восьми командных. Два удара в створ из трёх командных (третьим был как раз удар Пашалича с его паса). Гол ударом издали вывел его на второе место в лигах Топ-5 с начала сезона 2019/20 по таким с 11-ю. Лишь у Лионеля Месси больше.

Оценки его игры от прессы разделились. Кое-кто ставил "6", большинство - "6.5". Были и "семёрки", лучшие оценки в команде. И не одна. Говорили и о "бесцветном первом тайме", и о голе "снайпера" и "хирурга". Tutto Atalanta заметил, что он был самым опасным игроком команды после перерыва. Но вот Calcio Atalanta заявил, что, если бы не гол, был бы признан худшим на поле. "Терял мячи на грани преступления". Мой вердикт, разумеется, гораздо ближе к первому. В первые 35 минут слаб со всей командой, затем лучший.

Игра Виктора Коваленко была более ровной. Что в данном случае не комплимент. Нельзя отрицать его роль во владении мячом его команды 71 процент времени. На выезде против опытной "Сампдории". По пасам и касаниям мяча он стал третьим на поле. Впрочем, "Дория" играла на сто процентов по своему плану, оборонялась без проблем, заставляя "Специю" просто медленно перекатывать мяч. А затем и разрушила соперника в контратаках.

Corriere Dello Sport и Tuttosport поставили Виктору "6". Gazzetta Dello Sport и большинство других сайтов - "5.5". Calcio Spezia - "6.5", назвав "мозгом" команды и отмечая желание и умение дирижировать игрой, смещения назад для помощи защитникам. Eurosport также отмечал такую помощь и дирижирование игрой, но не посчитал работу украинца эффективной (5.5). Мой вердикт - "6". Работал прилично, центр поля его команды, в отличие от обороны и атаки, выглядел хорошо. Но толку от этого не было. Ничего острого, ничего быстрого.

Лучший игрок тура - Джованни Симеоне ("Верона"). Четыре гола против "Лацио"

Прорыв тура - "Фиорентина". На седьмое место

Разочарование тура - "Лацио". Растворяется на выезде из Рима

Лучший вратарь тура - Марко Сильвестри ("Удинезе"). Выручил от Пашалича и Малиновского

Лучший тренер тура - Игор Тудор ("Эллас Верона"). 18 забитых мячей команды в шести матчах. И ведь он пришёл после начала сезона