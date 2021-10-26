Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подмога для Пиоли. Хавбек Милана сдал отрицательный тест на коронавирус
Игрок победил COVID-19
AC Milan
Атакующий полузащитник "Милана" Браим Диас поборол коронавирусную инфекцию. Как сообщает пресс-служба "россонери", 22-летний испанский исполнитель сдал отрицательный тест на COVID-19.
Напомним, вирус у Диаса был выявлен 15 октября, почти две недели он пребывал на самоизоляции. Он пропустил поединки Серии А против "Вероны" (3:2) и "Болоньи" (2:4), в которых "Милан" победил, а также встречу в рамках 3-го тура ЛЧ с "Порту" (поражение 1:0).
В сезоне-2021/22 Диас провел 9 матчей за "Милан", забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Популярное сейчас
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Головко: В Крыму в 90-х бывало, что сначала сидишь с людьми, а через неделю их хоронишь
- Металлист перед УПЛ планирует подписать 7-8 футболистов - источник
- Аталанта хочет избавиться от Миранчука
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО