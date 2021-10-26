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Подмога для Пиоли. Хавбек Милана сдал отрицательный тест на коронавирус

Италия
(1 голосов)

Игрок победил COVID-19

Подмога для Пиоли. Хавбек Милана сдал отрицательный тест на коронавирус

AC Milan

Новина українською

Атакующий полузащитник "Милана" Браим Диас поборол коронавирусную инфекцию. Как сообщает пресс-служба "россонери", 22-летний испанский исполнитель сдал отрицательный тест на COVID-19.

Напомним, вирус у Диаса был выявлен 15 октября, почти две недели он пребывал на самоизоляции. Он пропустил поединки Серии А против "Вероны" (3:2) и "Болоньи" (2:4), в которых "Милан" победил, а также встречу в рамках 3-го тура ЛЧ с "Порту" (поражение 1:0).

В сезоне-2021/22 Диас провел 9 матчей за "Милан", забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Милан Браим Диас коронавирус
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Источник:
AC Milan

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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.10.2021 в 13:05
І Тео вилікувався і Діас - це дуже добре! Сьогодні Торіно, а в в неділю - Рома. Вперед Мілан до скудетто!
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