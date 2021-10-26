Интер попытается подписать контракт с защитником сборной Польши

Миланский "Интер" проявляет интерес к правому защитнику "Сампдории" и сборной Польши Бартошу Берешиньскому, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Летом "Интер" пытался подписать на эту позицию защитника "Кальяри" Наитана Нандеса, и пока не отказался от идеи купить уругвайца. Польский футболист является недорогой альтернативой Нандесу. Контракт 29-летнего Берешиньского с "Сампдорией" истекает в июне 2023 года.

Сейчас у "Интера" уже есть два правых защитника — Маттео Дармиан и Дензел Думфрис. Нидерландец присоединился к "Интеру" летом, чтобы заменить Ашрафа Хакими, но ему ещё предстоит адаптироваться к Серии А.