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Кассано: Тотти забудут через 20 лет, только Месси, Марадона и Кройфф вечные
Новый конфликт в Риме
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о свисте болельщиков "Ромы" в адрес главного тренера "Наполи" Лучано Спаллетти во время матча между этими клубами в 9-м туре Серии А (0:0). "Спаллетти не заслужил свист, только похвалу", – приводит его слова Football Italia.
"Этот свист в адрес Спаллетти был позорным. Он делал потрясающие вещи в "Роме" и любил клуб. Ради чего? Из-за того, что он заставил Тотти уйти на пенсию? Я злюсь, когда слышу такое. Вы говорите, что Тотти ушел на пенсию из-за того, что не играл при Спаллетти? Я играл в "Роме" и знаю, о чем говорю. Для меня это скандал, и мне жаль это говорить, поскольку я провел отличное время в "Роме".
Спаллетти должен был делать выбор, и он вывел команду в Лигу чемпионов, когда вернулся. Болельщики должны думать о хорошем. Спаллетти не заслужил свист, только похвалу.
Тотти забудут через 20 лет, только Месси, Марадона и Кройфф вечные. Де Росси был "Капитан Будущее", но его забыли. Я никогда не видел никого, кто бы любил "Рому" сильнее. Тотти любит "Рому", де Росси – в 100 раз сильнее", – сказал Кассано.
Напомним, что Спаллетти дважды приходил в "Рому" с 2005 по 2009 годы и с 2016 по 2017. Также два раза итальянец сделал "римлян" вице-чемпионами.
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