Никакого Яремчука? Милан интересуется бомбардиром Ривер Плейта

"Милан" может подписать нападающего "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса, сообщает журналист Calciomercato. Трансфер собираются оформить в январе.

???? Il #Milan continua il suo lavoro di monitoraggio su Julian #Alvarez, talento del @RiverPlate — Daniele Longo (@86_longo) October 26, 2021

Как сообщает Даниэле Лонго, аргентинский клуб будет требовать за своего лучшего бомбардира около 25 миллионов евро.

Конкуренцию "Милану" в борьбе за игрока могут составить "Аякс" и неназванные клубы Бундеслиги.

В этом сезоне Хулиан Альварес провел 14 матчей, забил 11 голов и отдал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.