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Никакого Яремчука? Милан интересуется бомбардиром Ривер Плейта

Италия
(1 голосов)

Грустная новость для украинских фанатов

Никакого Яремчука? Милан интересуется бомбардиром Ривер Плейта

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Милан" может подписать нападающего "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса, сообщает журналист Calciomercato. Трансфер собираются оформить в январе.

Как сообщает Даниэле Лонго, аргентинский клуб будет требовать за своего лучшего бомбардира около 25 миллионов евро.

Конкуренцию "Милану" в борьбе за игрока могут составить "Аякс" и неназванные клубы Бундеслиги.

В этом сезоне Хулиан Альварес провел 14 матчей, забил 11 голов и отдал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Роман Яремчук Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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Комментарии (1)
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kapkan (Луганск)
26.10.2021 в 21:37
Вы там с его статистикой ничего не перепутали?
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