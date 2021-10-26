Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Никакого Яремчука? Милан интересуется бомбардиром Ривер Плейта
Грустная новость для украинских фанатов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Милан" может подписать нападающего "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса, сообщает журналист Calciomercato. Трансфер собираются оформить в январе.
???? Il #Milan continua il suo lavoro di monitoraggio su Julian #Alvarez, talento del @RiverPlate— Daniele Longo (@86_longo) October 26, 2021
Как сообщает Даниэле Лонго, аргентинский клуб будет требовать за своего лучшего бомбардира около 25 миллионов евро.
Конкуренцию "Милану" в борьбе за игрока могут составить "Аякс" и неназванные клубы Бундеслиги.
В этом сезоне Хулиан Альварес провел 14 матчей, забил 11 голов и отдал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Селезнев: Говорю Караваеву: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев"
- Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко
- Головко: В Крыму в 90-х бывало, что сначала сидишь с людьми, а через неделю их хоронишь
- Аталанта хочет избавиться от Миранчука
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО